Ludzie, którzy kochają swoje zwierzęta, są z nimi bardzo zżyci. Nic więc dziwnego, że zaginięcie pupila jest dla nich ogromnym ciosem. Ta kobieta przekonała się o tym na własnej skórze. Gdy jej ukochany psiak zaginął, długo nie mogła się po tym pozbierać. Nie ustała też w poszukiwaniach zwierzęcia. I w końcu udało jej się go odnaleźć. Ich spotkanie po latach to najlepsze, co dziś zobaczysz.

Po latach odnalazła ukochanego psa

Portal wamiz.pl opisał historię, która przytrafiła się w 2019 roku w Ukrainie. Pracownicy jednego ze schronisk dla zwierząt znaleźli na ulicy wygłodniałego, błąkającego się psa. Następnie zamieścili jego zdjęcia w mediach społecznościowych, żeby znaleźć mu nowy dom. Szybko się okazało, że on już ma kochającą opiekunkę, która od dłuższego czasu go szuka.

Do schroniska zgłosiła się kobieta, której pies został skradziony z podwórka w 2017 roku. Dwa lata poszukiwała swojego pupila, ale bezskutecznie. Miała szczęście, że natknęła się na post schroniska. I od razu rozpoznała swojego ukochanego psiaka.

Pies po latach widzi swoją panią

Pracownicy schroniska nie uwierzyli kobiecie na słowo. Postanowili zorganizować spotkanie psiaka z jego właścicielką, żeby przekonać się, czy zwierzak rozpozna opiekunkę. Takiego widoku się jednak nie spodziewali.

Gdy kobieta podeszła do zwierzaka i zaczęła do niego mówić, ten od razu rzucił się jej w ramiona. Ich powitanie ciśnie nam łzy do oczu. Dawno nie widzieliśmy bardziej wzruszającego momentu. Sam zobacz, jak to wyglądało.

Internauci są zachwyceni sceną, jaką zobaczyli. Wyrażają to w komentarzach pod filmem w serwisie YouTube.

- Jak wspaniale, że znów znalazłeś swoją właścicielkę. Co za ulga dla was obojga. - Oboje są tak bardzo szczęśliwi. - Cóż za piękne spotkanie – piszą wzruszeni komentujący.

Widać, że ten psiak bardzo kocha swoją opiekunkę. Oboje byli niezwykle poruszeni tym, że znów mogli się spotkać. A my jesteśmy zachwyceni happy endem tej historii. To wspaniałe, że psiak i jego pani znów mogą być razem.

Źródło: wamiz.pl/YouTube.com

