Ludzie, którzy kochają swoje zwierzaki, właśnie tej jednej rzeczy obawiają się najbardziej. Śmierć pupila jest dramatyczną i bardzo traumatyczną sytuacją, do której nie da się przygotować. Z reguły utratę czworonoga przeżywamy niemal tak samo jak innych członków rodziny. Właśnie dlatego, gdy zwierzak jest już stary i osowiały, zaczynamy się zastanawiać, po czym poznać, że pies umiera. Wtedy jesteśmy w stanie choć trochę przygotować się na taką sytuacją i przede wszystkim ulżyć naszemu przyjacielowi w cierpieniu.

Po tym poznasz, że twój pies jest u kresu życia

Nigdy nie będziemy w stanie przygotować się na śmierć pupila. To zawsze nadchodzi nagle i zbyt wcześnie. Musimy też przeżyć żałobę po stracie zwierzęcego przyjaciela i przede wszystkim pozwolić sobie na odczuwanie smutku.

Kirsty Godsell jest ekspertką do spraw żałoby po zwierzętach. Wraz z innymi weterynarzami założyła nawet Stowarzyszenie Doradców ds. Żałoby Zwierzęcej. Kobieta zdradziła w rozmowie z mirror.co.uk, że jesteśmy w stanie rozpoznać, że nasz ukochany pupil znalazł się u kresu życia i dzięki temu choć trochę przygotować na jego odejście.

Po czym poznać, że pies umiera? Weterynarz wskazuje konkretny znak

Podstawą jest obserwacja codziennych zachowań zwierzęcia. Warto zapisywać czynności wykonywane przez naszego pupila i nadawać im priorytety – np. 10, gdy pupil uwielbia coś wykonywać czy 1, jeśli robi coś codziennie, ale nie sprawia mu to dużej radości.

Gdy zwierzę znajdzie się u kresu życia, będzie bardziej osowiałe i straci radość nawet z tych czynności, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej wykonywał najchętniej.

Możesz zaznaczyć, czy lubi chodzić na spacery, bawić się zabawkami, odwiedzać babcię itd. Na przestrzeni tygodni lub miesięcy jesteś w stanie zaobserwować, jak te liczby spadają. (…) Jesteś w stanie zauważyć, kiedy nie cieszy się życiem, a codzienne zadania stają się dla niego trudne. Może jest też obolały albo częściej śpi – mówi Kirsty Godsell w rozmowie z mirror.co.uk.

I właśnie ta nagła utrata chęci do życia i brak radości z ulubionych czynności są dla nas wskazówką, że pies nie czuje się dobrze i już niedługo będziemy musieli się z nim pożegnać. Z pewnością nadal nie będzie to łatwe, ale będziemy świadomi tego, że wkrótce odejdzie i też będziemy mogli jego samego spróbować jakoś na to przygotować. Tylko tyle jeszcze jesteśmy w stanie dla niego zrobić.

