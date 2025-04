Idąc na ratunek tym, którzy już nie raz zainwestowali nie tylko pieniądze ale i emocje w rybki, które szybko żegnały się z tym światem po wprowadzeniu ich do akwarium – doradzam, na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu rybek.

Oceń wygląd

Przede wszystkim musisz bacznie przyjrzeć się okazom, które zamierzasz kupić. Jeśli rybka ma postrzępione i wiotkie płetwy – szczególnie te, które powinny być wyprostowane – to raczej zapomnij o jej zakupie nawet jeśli jest ostatnim przedstawicielem tego gatunku w Twoim mieście. Nie tylko wygląd płetw jest ważny. Kupuj tylko te rybki, które nie mają ubytków łusek, płetw, a ich ciało nie jest pokryte zwyrodnieniami i wrzodami, które z pewnością świadczą o infekcji jeśli nie chorobie. Z daleka omijaj też okaleczone okazy – lepiej wybierać rybki zaradne, które nie dają sobie w kaszę dmuchać.

Oceń zachowanie

Pamiętaj, by przed zakupem rybki zasięgnąć języka w kwestii podstawowych informacji na jej temat. Ważne z punktu widzenia akwarysty jest, by wiedzieć, które rybki są z natury spokojne, a które raczej aktywne. Wiedza ta jest ważna z dwóch powodów: po pierwsze pozwoli ocenić czy rybka, którą zamierzasz kupić zachowuje się w naturalny dla niej sposób, co świadczy o jej zdrowiu, a po drugie usposobienie rybek wymusza rodzaj towarzyszy, których dla nich będziesz dobierać. Wybieraj też rybki o dobrym apetycie, takie, które jeśli są stadne z natury – nie stronią od towarzystwa.

Transport do domu

Jeśli już wybrałeś zdrowy okaz, zadbaj, ze nic przykrego nie wydarzyło się po drodze. Transportując rybkę ze sklepu do domu zadbaj o zapewnienie w miarę stałej temperatury wody i chroń rybkę przed intensywnym światłem.

