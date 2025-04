Czy morskie ssaki mogą zamarznąć w lodowatej wodzie? Okazuje się, że niestety tak. W norweskiej zatoce Oslofjord zaskakującym odkryciem został humbak, zwierzę z rodziny płetwalowatych, które prawdopodobnie unieruchomiła tafla lodu. Płetwal zamarzł przy trzaskającym mrozie, a wstrząsający widok ukazał się przypadkowym przechodniom.

Sytuacja wydarzyła się niedaleko miejscowości Moss w Norwegii. Grupa łyżwiarzy wybrała się na przejażdżkę, a ich oczom ukazał się niezwykły widok. Ssak z rodziny płetwalowatych, znany też jako humbak, przymarzł do tafli lodu na powierzchni. Zwierzę mierzyło około 10 metrów długości. Specjaliści po zbadaniu humbaka stwierdzili, że ciało ssaka znajduje się w tym położeniu już od dłuższego czasu. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia.

Lokalne media o opinię w sprawie tego zdarzenia zapytały naukowców z norweskiego oddziału WWF (World Wide Fund for Nature - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody).

Biolog morski Fredrik Myhre był ogromnie zaskoczony wieściami o zamarzniętym humbaku i to nie tylko ze względu na tragiczną sytuację zwierzęcia.