Niektóre egzotyczne zwierzaki są przepiękne i właśnie w ten sposób wabią swoje ofiary. Zachwycają bowiem wyglądem i tym samym przyciągają do siebie zarówno inne gatunki, jak również ludzi. A tych ostatnich nie brakuje na plażach. Lepiej jednak uważać, bo media alarmują, że zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach nad morzem możemy spotkać plagę „niebieskich smoków”. Co to takiego i czy jest niebezpieczne?

Plaga „niebieskich smoków”

Amerykańska telewizja NBC donosi, że „niebieskie smoki” pojawiły się na plażach całego świata. Wyglądają przesłodko i wabią turystów, ale w rzeczywistości są bardzo niebezpieczne. Bliskie spotkanie z nimi nie należy bowiem do przyjemnych.

Nad Zatoką Meksykańską właśnie rozpoczął się sezon, kiedy „niebieskie smoki” wypływają na brzeg. Ten gatunek to nic innego jak ślimak morski, który żyje głównie w Oceanie Atlantyckim, Indyjskim i w Pacyfiku. Portal turystyka.wp.pl informuje jednak, że jego siedliska się powiększają, a plaga tych zwierząt widoczna jest także na europejskich plażach.

Ślimak morski – co to takiego?

Ślimak morski to bezkręgowiec, który żyje w morzach i do złudzenia przypomina tradycyjnego ślimaka, znanego nam chociażby z ogródka. Jego wielkość wynosi 0,5-3 cm. Jest mały i ma przepiękny kolor, w związku z czym mało kto przypuszcza, że ten słodziak może zrobić krzywdę. A jednak! Nie dość, że wydziela szkodliwe toksyny, to jeszcze jego ugryzienie jest bardzo bolesne.

Jak podaje portal turystyka.wp.pl, ugryzienie ślimaka morskiego można porównać do wbijania igły w skórę. I jest to naprawdę intensywny ból. Następnie może pojawić się wysypka, podrażnienie lub bolesny pęcherz. Lepiej zatem nie dotykać tego zwierzaka, gdy spotkamy go na plaży, choćbyśmy nie wiadomo, jak byli zafascynowani jego wyglądem. Znacznie bezpieczniej będzie podziwiać go z odległości.

A jak wygląda ślimak morski? Tylko spójrz, jak zachwycająca jest ta „bestia”. Musimy przyznać, że robi wrażenie.

fot. ślimak morski/Adobe Stock, Emily

