Na niektóre zwierzęta powinniśmy uważać. Są bowiem bardzo niebezpieczne i zagrażają naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Niedawno pisałyśmy, że leśnicy ostrzegają Polaków przed groźnym gatunkiem, który pojawił się na szlakach. Teraz światowi uczeni alarmują, ponieważ w Europie dostrzegalna jest plaga pasożytów-gigantów. O co chodzi i kiedy możemy spodziewać się tego zjawiska również w Polsce?

Plaga groźnych pasożytów w Europie

Na Węgrzech, w Niemczech i w wielu innych krajach. Kleszcze-giganty zalewają Europę i zagrażają jej mieszkańcom. Portal kobieta.wp.pl informuje, że jest to całkiem nowy, tropikalny gatunek tych dobrze nam znanych pasożytów. Nie dość, że wygląda przerażająco, to jeszcze zagraża ludziom znacznie bardziej niż jego klasyczny odpowiednik.

Pełna nazwa owego gatunku to kleszcze Hyalomma. Przybyły one do Europy z Afryki lub Azji. Mogą osiągnąć aż 2 centymetry długości i w przeciwieństwie do swoich małych braci są w stanie przebyć nawet kilkaset metrów do swojej potencjalnej ofiary. W związku z tym działają błyskawicznie, a człowiek z reguły nie jest w stanie zauważyć takiego pasożyta, zanim ten wbije się w jego skórę.

Tylko zobacz, jak wygląda kleszcz-gigant, który osiadł się w krajach europejskich.

fot.: Kleszcz-gigant Hyalomma/Adobe Stock, deZiGN

Kleszcze Hyalomma – pasożyty-giganty w Polsce

Kobieta.wp.pl donosi, że co prawda w Polsce nie odkryto jeszcze przypadków kleszczy Hyalomma, ale właśnie pojawiły się w Niemczech, więc to kwestia czasu, aż dotrą również do naszego kraju. Uczeni z Cambridge biją na alarm, ponieważ te pajęczaki są naprawdę groźne dla ludzi.

Takie kleszcze mogą przenosić przeróżne patogeny, np. arbowirusa odpowiedzialnego za rozwój gorączki krwotocznej. W dodatku niszczą naczynia krwionośne, powodują stany zapalne i prowadzą do chorób serca oraz nerek.

Właśnie dlatego powinniśmy zachować wyjątkową ostrożność. Lepiej dmuchać na zimne i po każdym spacerze na łonie natury dokładnie się obejrzeć, czy przypadkiem nie przynieśliśmy ze sobą do domu niechcianego „przyjaciela”. Kleszcze-giganty, choć mieszkają w trawach, nie boją się atakować ludzi, którzy staną im na drodze.

Źródło: kobieta.wp.pl

