Zima wszystkim daje się we znaki, ale szczególnie uciążliwa jest dla zwierząt, które przebywają na zewnątrz. A zwłaszcza dla tych, które muszą przeżyć w zamarzniętym jeziorze. Jest to dla nich naprawdę niebezpieczne, o czym mogliśmy się przekonać ostatnio. W amerykańskim stanie Iowa doszło do sytuacji, w której piórka łabędzia przymarzły do jeziora. Ptak znalazł się w niebezpieczeństwie, ale na szczęście szybko pojawiła się pomoc.

Piórka łabędzia przymarzły do jeziora

Jak podaje portal thedodo.com, sytuacja miała miejsce nad jeziorem Cornel w stanie Iowa. Przechodnie zauważyli, że na środku akwenu znajduje się łabędź. Zaniepokoiło ich to, ponieważ całe jezioro było pokryte lodem, a ptak się nie poruszał. Tym samym zawiadomili odpowiednie służby.

Niedługo później na miejscu zjawili się ratownicy z Wright County Conservation Board, czyli lokalnego zarządu ochrony środowiska. Okazało się, że pióra łabędzie przyczepiły się do lodu i dlatego ptak nie mógł się poruszać. Ratownicy od razu ruszyli mu na pomoc.

Łabędź uratowany z zamarzniętego jeziora

Służby delikatnie oderwały piórka łabędzie od lodu. Następnie ptak został przewieziony do domu, gdzie go nakarmiono i ogrzano. Gdy wydobrzał, przewieziono go do rezerwatu dla ptaków, w którym otrzymał bezpieczne schronienie na okres zimowy.

Jak możemy zobaczyć na koncie zarządu na Facebooku, nasz bohater ma się dobrze i zakolegował się z innym łabędziem, który przebywa w ośrodku. Cała historia zakończyła się zatem szczęśliwie. Sam zobacz, jak obecnie prezentuje się ten skrzydlaty zwierzak.

Źródło: thedodo.com

