Pinczer miniaturowy (potocznie zwany również ratlerkiem) to bardzo popularna rasa psów do towarzystwa. Jego nieposkromiona ciekawość sprawia, że chętnie uczy się nowych sztuczek i komend.

Jest bardzo oddany właścicielowi, choć może stać się też zaborczy i dominujący. Dowiedz się, jakie są charakterystyczne cechy pinczera miniaturowego i sprawdź, czy jest to rasa odpowiednia dla ciebie.

Spis treści:

Ratlerek to żywiołowy, pewny siebie i odważny pies. Jest bardzo lojalny i potrafi bez namysłu stanąć w obronie swojego właściciela. Źle znosi samotność.

Nie musi być w centrum uwagi, doskonale dostosowuje się do codziennego rytmu dnia domowników. Jest jednak dosyć szczekliwy, co na dłuższą metę może być uciążliwe - szczególnie dla sąsiadów.

Nie lekceważ rozmiarów ratlerka. Nieodpowiednio prowadzony, może stać się dominujący. Raczej nie będzie wiązać się to z niebezpieczeństwem dla innych, ale jest dosyć uciążliwe - psiak może być zaborczy i zazdrosny o swojego właściciela.

Pinczer miniaturowy osiąga do 30 cm wysokości. Przeciętna waga waha się od 3,5 do 6 kg. Jest to proporcjonalnie zbudowany i muskularny pies, o kwadratowej budowie – długość jego ciała jest zbliżona do jego wysokości.

Krótka i gładka sierść nie wymaga strzyżenia. Występuje umaszczenie czarne podpalane lub w różnych odcieniach rudego.

Ze względu na krótką sierść pinczer miniaturowy jest łatwy w pielęgnacji. Wystarczy czesać go raz w tygodniu, za pomocą miękkiej szczotki lub gumowej rękawicy.

Rasa ta charakteryzuje się skłonnością do osadzania się kamienia nazębnego, dlatego należy przeprowadzać regularne kontrole stanu uzębienia pupila.

Ratlerek odnajdzie się zarówno w małym mieszkaniu w bloku, jak i w domu z ogrodem. Trzeba jednak pamiętać, że jest to pies niezwykle energiczny i należy mu zapewnić odpowiednią dawkę ruchu.

Niestety nie nadaje się do domu z małymi dziećmi, ponieważ potrafi być zaborczy i dominujący. Nie zawsze akceptuje wszystkich członków rodziny, nie znosi obcych.

U ratlerka może występować walka o miejsce w stadzie i o terytorium, dlatego niezbędne są stałe treningi i szkolenia. Jest to „pies jednego właściciela”, którego zawsze słucha i jest wobec niego bezwzględnie lojalny. Lubi być wyróżniany i dopieszczany.

Pinczery miniaturowe są niezwykle spostrzegawcze. Mimo niewielkich rozmiarów to odważne psy, co może prowadzić do kłopotów, szczególnie jeśli chcą zaatakować przeciwnika znacznie większego od siebie.

Długość życia pinczera miniaturowego to średnio 12-15 lat. Ta rasa psów nie jest obciążona chorobami genetycznymi. Mogą jednak występować problemy z oczami, takie jak jaskra czy zaćma. Pinczery miniaturowe mają także dużą skłonność do tycia.

Pinczer miniaturowy to rasa pochodząca z Niemiec. Przez lata były wykorzystywane przez rolników do łapania szczurów.

Obecnie spełniają rolę psów do towarzystwa, choć mimo niewielkich rozmiarów świetnie sprawdzą się również jako psy stróżujące. W obliczu potencjalnego zagrożenia potrafią zrobić naprawdę duży hałas, co może przepłoszyć włamywacza.

