Chociaż w Polsce najpopularniejsze są pinczery miniaturowe (ratlerki), tak naprawdę nazwa pinczer określa całą grupę ras psów. Wszystkie pinczery są do siebie niezwykle podobne z wyglądu, znacząco różnią się jednak... rozmiarami. Do pinczerów, oprócz wymienionych już wyżej miniaturek, zaliczamy również dobermana, pinczera niemieckiego (średniego), pinczera austriackiego, silnie owłosionego pinczera małpiego, a także duńsko-szwedzkiego psa wiejskiego.

Największy pinczer: doberman

Doberman to silny pies, dobrze umięśniony i szybki. Chociaż z natury jest żywiołowy, bez problemu potrafi zachowywać spokój, gdy wymaga tego sytuacja. To idealny psiak stróżujący. Bardzo przywiązuje się do swojej rodziny, więc nie może zbyt długo przebywać w samotności. Należy też zapewnić mu sporą dawkę ruchu każdego dnia.

Pinczer średni - niemiecki

Usposobienie i wygląd przypominają miniaturkę, czyli ratlerka. Ten pinczer jest jednak od niego znacznie większy - osiąga ok. 50 cm wzrostu i wagę 15-16 kg. To łagodny i wesoły pies, który w domu zawsze będzie bardzo spokojny. Na spacerach ujawnia swoje drugie oblicze i staje się żywiołowy, samiec może też szukać konfliktów z innymi psami.

Pinczer austriacki

Jeden z najrzadziej spotykanych pinczerów. W latach 90-tych w Austrii zarejestrowano zaledwie 50 okazów tej rasy. Najczęściej występuje w barwie kasztanowej.

Pinczer małpi

Swoją nazwę pinczer małpi zawdzięcza wyrazowi pyszczka, który upodabnia go do zabawnej małpki. Ten psiak ma krzaczaste brwi i silnie nastroszoną, bardzo gęstą sierść. Pies rodzinny, nieufny wobec obcych, ale bardzo lojalny wobec swojej rodziny. Posiada dość porywczy temperament.

Duńsko-szwedzki pies wiejski

Ten łaciaty psiak bywa nieprzewidywalny. Statystycznie połowa populacji lubi ludzi i kontakty z nimi, a druga połowa woli zachowywać bezpieczny dystans i niechętnie się spoufala. Chętnie towarzyszy jednak innym zwierzętom, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, rasa została wyodrębniona jako gospodarska.

Pinczer miniaturowy

Pinczer miniaturowy, czyli inaczej ratlerek, to najpopularniejszy z pinczerów. Chociaż traktowany jest jako pies do towarzystwa, może przy okazji z powodzeniem stać się psem stróżującym - w razie niebezpieczeństwa na pewno narobi sporo hałasu. Ratlerek może mieszkać nawet w maleńkim mieszkaniu, uwielbia towarzystwo i kocha dzieci. Chętnie dopasowuje się do rytmu dnia domowników.

Pinczer miniaturowy - opis rasy