Niezwykłe przypadki zdarzają się cały czas. Dzięki zbiegowi okoliczności pewna kobieta usłyszała psie wołanie o pomoc. Okazało się, że zwierzak utknął pod ziemią i sam nie mógł się wydostać. Na szczęście uzyskał pomoc bohaterskich policjantów.

Dramatyczna historia wydarzyła się w województwie mazowieckim. Do policjantów z posterunku w Puszczy Mariańskiej zgłosiła się kobieta z prośbą o pomoc w ratowaniu psa. Zwierzę znalazło się w potrzasku i rozpaczliwie próbowało się uwolnić.

Na miejscu okazało się, że pies utknął w lisiej norze pod domkiem letniskowym na niezamieszkałej posesji. Policjanci skontaktowali się z właścicielem działki i ustalili, że mężczyzna nie posiada żadnych zwierząt. Funkcjonariusze szybko podjęli decyzję o ratowaniu zbłąkanego psa i przeskoczyli przez ogrodzenie działki. Zwierzak był wychudzony i zmarznięty, ale jednocześnie wrogo nastawiony do swoich wybawców.

Do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy podjęli się tej dramatycznej interwencji. Gdyby nie ich poświęcenie, wypadek psiaka mógłby się skończyć tragicznie. Słowa uznania dla działań funkcjonariuszy skierowała oficjalnie kobieta, która zgłosiła zdarzenie.