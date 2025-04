Ziścił się największy koszmar wszystkich opiekunów zwierząt, którzy podróżują ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi po świecie. Aktualne prawo dotyczące przewozu zwierząt samolotem stanowi, że pupile, którzy wraz z transporterem ważą do 8 kg, mogą lecieć ze swoim opiekunem na pokładzie aeroplanu. Wszystkie pozostałe zwierzaki, a jest ich znacznie więcej, muszą być przetransportowane w luku bagażowym. Niestety wtedy są skazane na pastwę losu oraz pracowników linii lotniczych. I nie są w stanie powiedzieć, gdy dzieje im się krzywda.

Pies zmarł podczas lotu

Portal wamiz.pl przytoczył historię, o której ostatnio było głośno wśród użytkowników mediów społecznościowych wrażliwych na dobro zwierząt. Pewien mężczyzna, który był dumnym właścicielem pięknego golden retrievera, poinformował bowiem o śmierci zwierzaka. A wszystko przez zaniedbanie linii lotniczej, na której usługi się ostatnio zdecydował.

Mężczyzna wybrał się w podróż, w którą postanowił zabrać również swojego pupila. Lot z São Paulo do Mato Grosso w Brazylii miał trwać 2,5 godziny. Niestety pracownicy brazylijskiej linii lotniczej pomylili ładunki i tym samym psiak wylądował w klatce na pokładzie złego samolotu. Odbył 8-godzinną podróż do Fortaleza w Ceará - bez jedzenia i wody. To skończyło się dla niego tragicznie, ponieważ pies zmarł podczas lotu.

Fatalna pomyłka linii lotniczych

Linia lotnicza przeprosiła właściciela zwierzęcia, ale to nie zwróci mu ukochanego pupila. Dlatego mężczyzna zdradził przy pomocy swojego konta na Instagramie, że nie zamierza tego tak zostawić.

To nie pierwszy taki dramat tej linii lotniczej. Wiele innych zwierząt cierpiało i umierało z powodu jej zaniedbań, jednak nie zrobiono nic, aby naprawić tę sytuację. (…) Domagamy się sprawiedliwości dla Joca i wszystkich innych zwierząt, które spotkał podobny los. Nadszedł czas, aby firma została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania i uznała znaczenie futrzanych towarzyszy w naszym życiu – pisze mężczyzna w poście na Instagramie.

W sieci zawrzało. Wielu internautów popiera mężczyznę i współczuje mu utraty ukochanego psiego przyjaciela. Zwłaszcza że Joca był znanym na Instagramie psiakiem i miał szerokie grono fanów.

- Serce pęka, gdy pomyślę, jak bardzo musiał być przestraszony. - Płakałam tak bardzo, jakby to był mój własny pies. - To nie powinno się wydarzyć – piszą komentujący.

Historia Joci i jego opiekuna powinna być przestrogą dla wszystkich właścicieli czworonogów. Warto nagłaśniać tę sprawę, aby przewóz zwierząt samolotem został zmieniony. Na pewno da się znaleźć inne rozwiązanie tej sytuacji, które będzie korzystniejsze dla pupili oraz ich opiekunów.

Źródło: wamiz.pl/Instagram.com, @jocagoldenr

