Niemal każdy właściciel przeżył sytuację, kiedy pies się od niego za bardzo oddalił, co mogło skończyć lub skończyło się zaginięciem. Scenariusz często jest podobny.

Gdy pies ucieka podczas spaceru...

- Poszłam z Sziszą do parku na spacer. Na psiej polance, tam gdzie zawsze, spuściłam ją ze smyczy i bawiłyśmy się piłką. W pewnym momencie ktoś w niedalekiej odległości wystrzelił petardę. Szisza zaczęła uciekać. W kilka sekund zniknęła mi z pola widzenia. Nie wiedziałam, co robić. Instynktownie ruszyłam za nią, wołając ją głośno. Minęło kilka lub kilkanaście minut zanim ją zobaczyłam. Na szczęście w pewnym momencie opanowała się, zatrzymała i miałam wrażenie jakby ona również mnie szukała. Była jeszcze na terenie parku. Jak ją zobaczyłam nie umiałam powstrzymać emocji - opowiada Agnieszka, właścicielka psa.

Co robić w takich sytuacjach? Reagować błyskawicznie. Czas gra tutaj ogromną rolę. Psy poruszają się niezwykle szybko i już po chwili mogą znaleźć się na obcym sobie terenie - mówi behawiorysta Andrzej Kłosiński.

Pies ucieka - co robić?

Pomimo lęku przed ucieczką, nie możemy ograniczać psa. W jego naturze jest bieganie i eksplorowanie otoczenia. Aby w tych chwilach zapewnić mu jak największe bezpieczeństwo i ograniczyć prawdopodobieństwo zaginięcia powinniśmy kierować się kilkoma zasadami.

1. Przywołanie – jest to obecnie, według behawiorystów, najważniejsza umiejętność, jaką powinien posiadać pies, szczególnie mieszkający w mieście. Kiedy zobaczymy, że nasz pupil się oddala, np. kierowany instynktem za zdobyczą lub suką w cieczce, powinniśmy go zdecydowanie przywołać. Pomóc sobie możemy kusząc go smakołykiem czy zabawką.

2. Ucieczka w przeciwnym kierunku – jeśli nie reaguje na nasze wołanie, możemy zacząć uciekać w przeciwnym kierunku. W większości przypadków pies pobiegnie za nami, również ze strachu zbytniego oddalenia się od własnego stada.

3. Ktoś zostaje, ktoś biegnie - jeśli straciliśmy psa z oczu, powinniśmy jak najszybciej za nim pobiec. Kluczową zasadą jest jednak to, aby ZAWSZE ktoś został na miejscu, kiedy my pobiegniemy za psem. Możemy poprosić osobę, która spaceruje z nami, lub obcą, przechodzącą w okolicy. Jest duże prawdopodobieństwo, że pies wróci na miejsce ucieczki.

Pies ucieka - alternatywne metody poszukiwania

Jeśli te metody nie zadziałają, musimy rozpocząć poszukiwania: rozwiesić ogłoszenia w okolicy, udać się do pobliskich przychodni weterynaryjnych.

Jeśli te metody nie zadziałają, musimy rozpocząć poszukiwania: rozwiesić ogłoszenia w okolicy, udać się do pobliskich przychodni weterynaryjnych.