Nie każdy pies nadaje się do wylegiwania na kanapie. Są zwierzaki ceniące sobie własną przestrzeń, ale nadal marzące o kochającej rodzinie, która otoczy je opieką. Tak jest w przypadku Torana. Cierpi w schronisku i chciałby zostać adoptowany, ale nie do końca potrafi odnaleźć się w domowych warunkach. Jest jednak dla niego pewne wyjście i to ostatnia szansa psiaka na to, aby znalazł dach nad głową.

Ostatnia szansa dla Torana

Toran to 4-letni pies, który większość swojego życia spędził w schronisku. Dwa razy otrzymywał od losu szansę na dom i kochającą rodzinę, jednak w obu przypadkach nie odnalazł się w warunkach, jakie zostały mu zapewnione.

Już dwa razy wyadaptowaliśmy go do domu. Za pierwszym razem uważaliśmy, że nie udało się przez obecność innego psa. Za drugim razem, gdy ponownie doszło do nieprzyjemnych sytuacji, zrozumieliśmy, że chodzi o ilość bodźców w domu/mieszkaniu – mówi Pani Kinga z Przytuliska Głowno.

To jednak nie znaczy, że Toran nie chce zostać adoptowany. Wręcz przeciwnie – bardzo pragnie znaleźć kochającą rodzinę, która otoczy go opieką. Ma jednak pewne wymagania i dlatego przytulisko proponuje konkretne rozwiązanie.

Dla Torana szukamy miejsca z ciepłą budą, bądź możliwością spania w garażu/pomieszczeniu gospodarczym. W miejscu, gdzie nie będzie miał stale dostarczanych bodźców od człowieka i otoczenia. (…) Rzadko kiedy zgadzamy się na takie adopcje, ale jednak podwórko i ocieplana buda, codzienne spacery to zdecydowanie więcej, niż możemy zaoferować mu w schronisku – dodaje Pani Kinga.

Każdy z nas może pomóc Toranowi, aby w końcu znalazł upragniony dom.

Tylko zobacz, jak wygląda ten słodziak.

Przytulisko Głowno: pies Toran do adopcji

Toran jest cudownym, radosnym psem, który uwielbia obecność człowieka i głaskanie. Lubi bawić się zabawkami, zachowuje czystość w domu, a jedynie nie toleruje obecności innych zwierzaków.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem Torana i możesz zapewnić mu odpowiednie warunki, skontaktuj się z wolontariuszką Agnieszką z Przytuliska Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. Osoba, która zdecyduje się przygarnąć psiaka, może też liczyć na pomoc w transporcie zwierzaka do domu.

A nawet jeśli nie jesteś w stanie go przygarnąć, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post o Toranie. Dzięki temu informacja dotrze do szerszego grona odbiorców i zwiększą się szanse psiaka na adopcję.

- Śliczny i mądry piesiulo, tylko kochać. - Pragnie być kochanym przez swojego człowieka. - Słodziak piękny – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za to, aby Toran szybko znalazł kochającego człowieka i odnalazł się w nowym domku.

Źródło: Przytulisko Głowno

