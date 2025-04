Wiele zwierzaków, które znajdują się w schroniskach, ma za sobą jakąś traumę. Często są to czworonogi odebrane właścicielom, którzy trzymali je w nieludzkich warunkach. Tak też było w przypadku tego psiaka. Poranek z łańcucha trafił prosto do schroniska. Teraz liczy na to, że znajdzie się osoba, która przywróci mu wiarę w ludzi.

Żył na łańcuchu w dramatycznym stanie. To nie koniec jego smutnej historii

Na facebookowym profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie pojawił się rozrywający serce wpis. Widzimy cudownego, uśmiechniętego od ucha do ucha psiaka, który ewidentnie ma promienne usposobienie. I tym bardziej trudno nam uwierzyć w to, jak wiele musiał wycierpieć.

Poranek, bo tak wabi się ten uroczy pupil, od urodzenia znał tylko rozpadającą się budę i łańcuch. Właśnie na takie warunki skazał go właściciel. Były złe do tego stopnia, że jedynym wyjściem stała się interwencja i przewiezienie psiaka do schroniska. Trafił tam poraniony, z dziurą w szyi.

Mimo smutnej przeszłości to najwdzięczniejszy i najbardziej optymistyczny psiak na świecie! Uśmiech nie schodzi mu z pysia. Świętuje widok każdego człowieka, promienieje, tańcuje i wdzięczy się jak może. Wszędzie go pełno – czytamy w poście schroniska w Celestynowie.

Wszystkie te cechy psiaka widać wyraźnie, gdy patrzymy na jego zdjęcia. Sam zobacz, jaki to cudak.

Schronisko w Celestynowie: pies Poranek do adopcji

Poranek jest psiakiem, który waży ok. 25 kg. Jest temperamentny, więc różnie może dogadywać się z innymi zwierzakami, ale kochającemu go człowiekowi będzie w pełni oddany. Został wykastrowany i ma wszystkie ważne szczepienia oraz chip. Nic tylko go przygarnąć pod swój dach.

Jeśli jesteś zainteresowany opieką nad Porankiem, wypełnij ankietę przedadopcyjną, którą znajdziesz w poście na profilu Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. Jeżeli natomiast nie jesteś w stanie przygarnąć psiaka, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się osoba, która bezgranicznie pokocha naszego bohatera.

- Od razu widać, że to bardzo pozytywny psiak. - Taki radosny pyszczek! - Życzę wszystkim takiego pogodnego Poranka – piszą komentujący.

My mocno trzymamy kciuki za psiaka. Mamy nadzieję, że już niedługo znajdzie ciepły kąt u boku kochającego człowieka.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

