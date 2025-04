fot. Fotolia

Nawiązywanie przyjaźni nie zawsze przychodzi łatwo, jednakże najnowsze badania pokazują, że fakt posiadania zwierzęcia może zwiększyć prawdopodobieństwo nawiązania nowych relacji, szczególnie w sąsiedztwie.

Międzynarodowe badania przeprowadzone przez Uniwersytet Zachodniej Australii, we współpracy z Centrum Żywienia Zwierząt WALTHAM (w Wielkiej Brytanii) podkreślają ważną rolę, jaką zwierzęta mogą odgrywać w budowaniu relacji społecznych.

Pies pomaga w poznawaniu sąsiadów

Ogólnie rzecz ujmując, badania wykazały, że w przypadku właścicieli zwierząt zachodzi, znacząco większe prawdopodobieństwo poznania nowych ludzi z sąsiedztwa, niż w przypadku osób nieposiadających czworonogów. Około jedna czwarta osób, które poznały się dzięki swoim zwierzętom przyznała, że przynajmniej jedna zwykła znajomość, która wynikła z takich spotkań, przerodziła się w przyjaźń.

W przypadku właścicieli psów prawdopodobieństwo zawarcia znajomości w sąsiedztwie jest pięć razy wyższe, niż w przypadku właścicieli innych zwierząt, a spacery z psem to jeden z pięciu najlepszych sposobów poznawania nowych ludzi. Przykładowo, we wszystkich czterech miastach, które wzięły udział w badaniu (trzy miasta w Stanach Zjednoczonych oraz jedno w Australii) znajomości w sąsiedztwie nawiązywano częściej dzięki zwierzętom niż szkole, do których uczęszczały dzieci uczestników badania, albo lokalnym imprezom.

Spacer z psem okazją do rozmów z innymi

- Wszyscy ponosimy winę za to, że w obecnych czasach zbyt dużą wagę przywiązujemy do ekranów naszych urządzeń mobilnych, nawet podczas spacerów. Spacerując, rozmawiamy przez telefon lub korzystamy z mediów społecznościowych. Zwierzęta, szczególnie psy podczas spacerów, zmuszają nas do opuszczenia tej technologicznej bańki i stwarzają szansę na prawdziwą interakcję międzyludzką, która może prowadzić do nawiązania głębokich przyjaźni – powiedziała główna autorka badań, prof. Lisa Wood z Uniwersytetu Zachodniej Australii.

Badanie składało się z ankiety telefonicznej, w której wzięło udział ponad 2500 losowo wybranych osób w wieku 18 lat lub starszych z czterech miast: Perth (Australia); San Diego w Kalifornii; Portland w Oregonie oraz Nashville w Tennessee (Stany Zjednoczone).

