Roczny psiak nie miał szczęścia w życiu. Los kolejny raz daje mu w kość

Ten psiak ma zaledwie rok, a na swoim koncie już wiele traumatycznych przeżyć. Teraz czeka go kolejny trudny moment. Musimy zrobić wszystko, aby pomóc mu go przetrwać bez zbędnych komplikacji. Zobacz, jak możesz go wesprzeć.