Faworek to cudowny psiak w typie owczarka, który cierpi coraz bardziej. Przez lata był zaniedbywany, co teraz daje o sobie znać w postaci problemów zdrowotnych. Oprócz tego upada także na psychice, ponieważ od 1,5 roku czeka na kogoś, kto go pokocha. Stracił już nadzieję na lepsze jutro, ale my jesteśmy w stanie sprawić, że ją odzyska. Sam zobacz, jak możesz pomóc Faworkowi.

Faworek był zaniedbywany, co teraz daje o sobie znać

Schronisko na Paluchu opublikowało na Facebooku niezwykle przejmujący post. Widzimy w nim cudownego psiaka w typie owczarka. To Faworek, którego los nigdy nie oszczędzał i cały czas daje mu w kość.

Niestety lata zaniedbań dają o sobie coraz częściej znać. Tylne łapy powoli odmawiają posłuszeństwa – pisze schronisko.

Faworek trafił do Schroniska na Paluchu 1,5 roku temu. Od tamtej pory czeka na człowieka, który go pokocha i przywróci mu wiarę w ludzi. Niestety nikt się nim nie interesuje, a on coraz bardziej traci nadzieję na to, że znajdzie dom.

Tylko zobacz, jaki to cudowny i niezwykle smutny psiak.

Adopcja Schronisko na Paluchu: pies Faworek

Schronisko na Paluchu błaga o to, aby ktoś dał szansę Faworkowi. Psiak potrzebuje wyrozumiałego opiekuna, który będzie chciał nauczyć go życia z człowiekiem i z troską oraz oddaniem będzie o niego dbał.

Jeżeli jesteś zainteresowany zabraniem Faworka do swojego domu, skontaktuj się z wolontariuszką Izą: 608 010 310 lub wolontariuszką Kają: 720 838 229. A nawet jeśli nie jesteś w stanie się nim zaopiekować, nadal możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, a jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że psiak szybko znajdzie domek.

- Wszystkie pieski powinny mieć dom i swojego człowieka. - Proszę, jeśli ktoś ma warunki, niech da mu szansę. - Szczęścia i miłości życzę ci kochanie – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za Faworka. Ten cudowny psiak zasługuje na to, aby po tak długim czasie ktoś o dobrym sercu w końcu dał mu szansę i go pokochał.

Źródło: Facebook.com, Schronisko na Paluchu

