Pies dla dziecka - zakup pupila krok po kroku

Jak wynika z raportu programu „Dobrze nam ze sobą”, pies dla jego właściciela jest przede wszystkim przyjacielem (63%) lub członkiem rodziny (36%). Kontakt z psem może uspokajać i wyzwalać pozytywne emocje. Szczególnie dzieci znajdują w psie świetnego towarzysza do zabawy. Dodatkowo, opieka nad pupilem uczy malucha odpowiedzialności i rozwija jego wrażliwość, co stanowi dodatkowe wsparcie dla rodziców przy wychowywaniu swojej pociechy. Ale czy każda rodzina może pozwolić sobie na przygarnięcie psa?

- Wzięcie psa do domu to bardzo poważna decyzja na kilkanaście lat i zanim ją podejmiemy musimy przemyśleć wiele kwestii, zwłaszcza jeśli kupujemy zwierzę dla naszej pociechy. Nie wystarczy stwierdzić, że nasze dziecko jest już wystarczająco duże, aby mogło zaopiekować się psem. Rodzice muszą być świadomi, że to na nich spocznie spora część obowiązków. Szczeniak jest bardzo absorbujący, wymaga częstych spacerów, wizyt u weterynarza, szkolenia, dużo poświęconej uwagi, wspólnej zabawy i konsekwentnego wychowania. Kiedy zacznie sprawiać problemy, a także gdy pies przestanie być słodkim szczeniakiem, dziecko może mniej chętnie angażować się w opiekę nad nim. Należy dokładnie przemyśleć, czy każdego dnia będziemy dysponować czasem i znajdziemy chęci na spacery, zabawy i wychowanie psa. Przemyślmy także, co zrobimy z naszym czworonożnym podopiecznym podczas okresu urlopowego. Czy będziemy mogli zabrać psa ze sobą? Poza tym trzeba być świadomym kosztów utrzymania psa: karmy, opieki weterynarza i ewentualnych szkód wyrządzonych w domu przez naszego pupila – doradza Magda Pawlak, zoopsycholog, ekspert Butcher’s Pet Care, program „Dobrze nam ze sobą”.

Sprawdź czy dziecko nie jest uczulone na sierść psa

Czy moje dziecko może mieć alergię? Ze statystyk wynika, że uczulenie na psa występuje jedynie u 5% dzieci w wieku 7-8 lat i u około 10% w wieku 11-12 lat. Co ciekawe, z innych badań wynika, że dorastanie dziecka wraz z psem zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na inne choroby alergiczne w przyszłości. [1]

Jak to sprawdzić? Alergeny powodujące uczulenie znajdują się głównie w sierści, naskórku i ślinie psa. Zanim kupimy czworonoga, należy wcześniej sprawdzić, jak dziecko reaguje na inne zwierzęta. Jeśli po kontakcie z nimi pojawia się u dziecka wysypka, katar czy zaczerwienienie spojówek, zakup psa nie jest dobrym pomysłem.

A jeśli dziecko jest uczulone? Taka sytuacja nie wyklucza posiadania psa. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy są słabo nasilone, można zmniejszyć ilość alergenów w otoczeniu dziecka. W tym celu warto zastosować się do kilku zasad. Niech pupil nie przebywa w pokoju dziecka, zwłaszcza na jego pościeli. Przypominajmy dziecku o myciu rąk po zabawie z psem, a my zrezygnujmy z dywanów i wykładzin, w których mogą gromadzić się alergeny psa.

Co dziecko powinno wiedzieć o psie?

Kiedy zdecydujemy już, że jesteśmy gotowi na przygarnięcie psa, trzeba wytłumaczyć naszemu dziecku, jak należy się o niego troszczyć i jak z nim postępować. Dzięki temu relacje dziecka z psem będą przynosić obu stronom wiele korzyści. Oto na co należy zwrócić uwagę.

Pies to żywa istota. Wyjaśnij dziecku, że pies nie jest zabawką i tak samo jak my, odczuwa ból. Dlatego też, nie powinno się ciągnąć psa za uszy czy ogon. Naucz dziecko postępować ze zwierzęciem w delikatny sposób, zwłaszcza jeśli jest to szczeniak.

A kiedy dziecko bawi się z psem... Czworonogi podczas zabawy bywają bardzo żywiołowe. Może się wtedy zdarzyć, że pies przewróci dziecko, podrapie czy zacznie je podgryzać. Aby maluch nie przestraszył się takiego zachowania, wytłumacz, że pies nie chciał mu zrobić krzywdy i zrobił to nieumyślnie. Doradź dziecku, aby w takiej sytuacji przerwało zabawę, zatrzymało się na chwilę, skrzyżowało ręce na piersi i nie patrzyło na psa. Taka postawa nie zachęca czworonoga do zabawy i pozwala mu uspokoić się. Jeśli mimo to pies się nie uspokaja, to przerywamy zabawę i oddzielamy go od dziecka.

Pies również ma swoje potrzeby. Wytłumacz dziecku, że jego pupil nie zawsze może mieć chęć do zabawy. Nie należy mu przeszkadzać podczas posiłku czy snu. Kiedy pies odpocznie i będzie gotowy, wtedy z pewnością pobawi się z maluchem.

Każdy pies jest inny. Dziecko, które zna swojego psa i ma z nim dobre relacje, może być zbyt ufne wobec obcych psów. Wytłumacz mu, że nie każdy pies może być tak przyjazny. Nie zachęcaj malucha do głaskania każdego obcego zwierzęcia spotkanego na spacerze. Może okazać się, że pies tego nie lubi. Z drugiej strony nigdy nie wzbudzaj w dziecku strachu przed kontaktem z czworonożnymi pupilami.

Zasady higieny w kontaktach z psem. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z tego, że pies może być nosicielem pasożytów wywołujących takie choroby jak: lamblioza czy toksokaroza. Podstawą zapobiegania im jest zachowywanie higieny. Przypominaj dziecku o myciu rąk po zabawie z psem i nie pozwalaj wkładać brudnych palców i przedmiotów do ust.

Pies dla dziecka - jakiego wybrać?

Wybór rasy czworonożnego przyjaciela dla naszego malucha jest również bardzo ważny. Decyzja ta nie może być podjęta pod wpływem mody na daną rasę. Należy wybrać psa, który będzie dobrym towarzyszem dla nas i naszego dziecka. Co więc należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej rasy naszego przyszłego pupila?

Temperament. Zwłaszcza dla małych dzieci zdecydujmy się na wybór łagodnego i cierpliwego psa. Świetnie może sprawdzić się Labrador czy Golden retriever. Starsze dzieci zaprzyjaźnią się z bardziej żywiołowymi psami jak: Beagle, Boston terrier, Cocker Spaniel angielski czy Bokser. Poprośmy hodowcę, aby pomógł wybrać szczeniaka odpowiedniego dla rodziny z dzieckiem.

Rozmiar psa. Nasze mieszkanie musi być odpowiednio przystosowane do tego, aby mogło zamieszkać w nim zwierzę. Jeśli posiadamy dom z ogrodem, to duże psy jak Labradory czy Berneńskie psy pasterskie są dobrym wyborem, ale ze względu na swoje gabaryty mogą przypadkiem przewrócić małe dziecko podczas wspólnej zabawy. Natomiast w mieszkaniu lepiej odnajdą się mniejsze psy, jak: Bulldog francuski czy Cavalier King Charles Spaniel. Pamiętajmy jednak o nauczeniu dziecka delikatniejszego obchodzenia się z pupilem, aby nie zrobiło mu krzywdy.

Wymagania rasy. Musimy także rozważyć, czy będziemy w stanie zaspokoić potrzeby naszego psa. Pamiętajmy, im większy pies, tym więcej spożywa karmy, a to także wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poza tym, niektóre psy potrzebują bardzo dużo ruchu, dlatego Siberian Husky czy Border Collie mogą nie być dobrym wyborem dla każdej rodziny. Chart afgański, Komondor czy Pudle są pięknymi rasami, ale potrzebują szczególnej pielęgnacji, więc pod tym względem są bardzo wymagające. Bez względu na rasę, każdy pies potrzebuje minimum 3 spacerów dziennie oraz wiele uwagi ze strony człowieka. Jeśli mu tego nie zapewnimy, będzie nieszczęśliwy i może zacząć sprawiać problemy - załatwiać się w domu, niszczyć meble lub stać się agresywny wobec domowników.

A może pies ze schroniska? Mnóstwo wspaniałych zwierząt oczekuje na swój nowy dom. Decyzja o wyborze takiego czworonoga zwróci dziecku uwagę na potrzebę pomocy porzuconym, bezdomnym zwierzętom. Zrozumie też, jak ważne jest odpowiednie traktowanie i wychowanie psa, tak by nie trafiło w tak smutne miejsce. Dodatkowo, więź rodząca się między przygarniętym zwierzęciem a ludźmi, którzy dają mu drugą szansę, może być naprawdę niezwykła. Nawet jeśli pies nie jest już szczeniakiem, może zostać świetnym kompanem dziecka i całej rodziny. Psy ze schroniska za okazaną im troskę odwzajemniają się wielkim przywiązaniem i miłością. Przed wyborem konkretnego psa, warto jednak poprosić o pomoc zoopsychologa, aby ocenił, jak pies będzie się zachowywał w różnych sytuacjach i czy nadaje się on dla rodziny z dziećmi.

W ramach współpracy marki Butcher’s Pet Care z Instytutem Matki i Dziecka powstał poradnik edukacyjny „Dziecko i Pies”. Książeczka skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy już mają lub dopiero planują przygarnąć czworonożnego pupila. Celem publikacji jest ukazanie korzyści płynących z wychowywania dziecka w otoczeniu zwierząt, ale także stworzenie praktycznego przewodnika o tym, jak odpowiednio przygotować psa do powitania nowego członka rodziny i odwrotnie. Poradnik dostępny jest w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz można go pobrać ze strony www.psytouwielbiają.pl

[1] „Dziecko i pies” – poradnik dla rodziców. Butcher’s Pet Care i Instytut Matki i Dziecka (2012).

Źródło: Materiały prasowe Butcher’s Pet Care