Nic tak nie rozczula naszego serca, jak widok potrzebującego zwierzęcia, a przede wszystkim szczeniaczka. Niektóre z nich mają bowiem ogromnego pecha i to już na początku swojego życia. Te psiaki zostały znalezione przez patrol Przytuliska Głowno w zimnym kojcu. Była to piątka rodzeństwa, która natychmiastowo została przewieziona do schroniska i poddana opiece. Cztery szczeniaczki już znalazły nowy dom, ale jeden wciąż czeka na naszą pomoc.

Szczeniak czeka na dom

Szczeniaki zostały znalezione w nieludzkich warunkach. Były zesłane na zimno i musiały radzić sobie z mrozami. Marysia, która jest z nich wszystkich najmniejsza, najsłabsza i najdelikatniejsza wyjątkowo potrzebuje naszego wsparcia, bo jako jedyna z piątki rodzeństwa pozostała w schronisku.

Teraz psinka czuje się jeszcze bardziej samotna, ponieważ jej siostry i bracia znaleźli już nowe domy. Ona wciąż czeka na osobę, która pokocha ją bezwarunkowo i stworzy jej odpowiednie warunki do życia.

Jeżeli chcesz jej w tym pomóc, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu: 507 056 271 lub 509 104 718. Możesz też napisać do schroniska przy pomocy Facebooka – Przytulisko Głowno.

Zobacz, jak wygląda ten słodziak.

Marysia – delikatna psinka o wielkim sercu

Marysia jest średnim pieskiem, który ma bardzo przyjazne usposobienie. Została już odrobaczona, zaszczepiona i zachipowana, a teraz czeka tylko na osobę, która ją pokocha i przygarnie pod swoje skrzydła.

Internauci ochoczo udostępniają ogłoszenie schroniska, wyrażając zachwyt nad psinką.

- Śliczna sunieczka. - Piękna i mądra dziewczyna. - Pilny domek. Adoptuj kochanego psinę – zachęcają komentujący.

Każdy z nas może przyczynić się do polepszenia sytuacji Marysi. Wystarczy, że udostępnisz post z informacjami o adopcji. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest ktoś, kto będzie chciał otoczyć tego psiaka bezgraniczną miłością.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

