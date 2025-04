Dzięki mediom społecznościowym coraz częściej przekonujemy się, że zwierzaki mogą mieć niezwykłe talenty. To nie tylko pokazywanie sztuczek i zabawne miny. Niektóre zwierzęta mogłyby zrobić wielką karierę dzięki swoim zdolnościom. Swój talent wokalny ukazała pewna papużka, którą udało się uwiecznić na niewiarygodnym filmiku. Zobacz, co ona potrafi.

Wiele papug ma niezwykłe zdolności naśladowania dźwięków, głosów i ludzkich powiedzonek. Ptaki uwielbiają słuchać muzyki, a nawet tańczyć. Jedna z papużek w ten sposób stała się gwiazdą internetu. Dzięki temu jej talent poznał już niemal cały świat.

Zaczęło się od tego, że użytkowniczka TikToka o nicku @harieloro wrzucała filmiki ze swoją papużką, która lubiła nucić słyszane w radiu piosenki. Po obejrzeniu występu Rihanny na amerykańskim finale Super Bowl ptak stał się jej największym fanem. Chwilę później papużka sama postanowiła wykonać wersję znanego hitu wokalistki. Takiego wspaniałego głosu nie spodziewał się nikt. Obejrzyj ten niesamowity filmik.

Internauci szybko odkryli filmik z utalentowaną papugą i ogłosili ją nową królową sceny. Wideo ma już ponad 15 milionów odsłon, a dodatkowo pojawia się na wielu innych kontach. Papużka zyskała grono wiernych fanów. Niektórzy żartują nawet, że ptak powinien nagrać swój własny album. Wszyscy są zachwyceni jej głosem i nieustannie piszą pochlebne komentarze.