Niekulturalne zachowanie może dotyczyć nawet zwierząt. Papugi żako z brytyjskiego parku zaskoczyły wszystkich nieprzyzwoitym słownictwem. Ptaki na pewien czas zniknęły z publicznego widoku, a teraz wracają i obiecują poprawę.

Papugi "rzucające mięsem" miały zły wpływ na stado

Park dzikiej przyrody w Lincolnshire zasłynął w świecie tym, że można było w nim spotkać wyjątkowo rozgadane papugi żako. Opiekunowie i goście zauważyli, że kilka ptaków używa niewybrednych komentarzy i wprost "rzuca mięsem". Przeklinające osobniki zostały rozdzielone i przeszły swoiste lekcje dobrego wychowania.

Co ciekawe, pracownicy brytyjskiego parku ujawniają, że sytuacja nie jest wyjątkowa. Papugi, które do nich trafiają, lubią mówić i zazwyczaj znają wiele przekleństw. Opiekunowie wkładają wiele wysiłku w łagodzenie zwyczajów ptaków.

Przyjmowanie przeklinającej papugi nie jest czymś niezwykłym, zdarza się to prawdopodobnie trzy lub cztery razy w roku – przyznaje dyrektor generalny obiektu Steve Nichols.

Papugi wracają i obiecują, że będą grzeczniejsze

Pięć papug o imionach Billy, Elsie, Jade, Eric i Tyson trafiło do ośrodka w podobnym czasie. Ptaki miały wcześniej różnych właścicieli, ale szybko połączyło je zamiłowanie do brzydkich słów.

Żako uwielbiały rzucać do siebie obrażające komentarze, a nawet kierować je do gości. Opiekunowie wskazują, że to już przeszłość, a papugi dostosowują się do pozostałych towarzyszek. Podobno teraz papugi obiecują, że będą grzeczniejsze.

Niegrzeczne papugi żako spędziły w izolacji trzy miesiące. W tym czasie miały wsłuchiwać się w normalne dźwięki innych ptaków z daleka. Pracownicy parku stwierdzili, że taki krok był konieczny, ponieważ trzy inne papugi zaczęły używać przekleństw i obelg. One także przeszły "odwyk" w odosobnieniu.

Źródło: bbc.com/news oraz facebook.com/people/Lincolnshire-Wildlife-Park

