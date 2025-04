fot. Fotolia

Spaniele zbyt małe, by móc sprawdzać się jako psy myśliwskie występowały w Hiszpanii już w średniowieczu. Trzymane były na dworach europejskich jako pieski do towarzystwa. Pierwotnie miały uszy obwisłe (rasa ta o nazwie phalene istnieje do dziś). Na skutek krzyżowań z małymi szpicami pojawiły się jednak osobniki o uszach stojących, nadających im charakterystyczny wygląd.

Reklama

Wygląd psów rasy papillon

Papillon to mały pies, o drobnej budowie, z powłóczystym włosem. Ma stojące uszy, obficie owłosione z włosem opadający w formie frędzli. Przypominają rozpostarte skrzydła motyla.

Wielkość: psy i suki: ok. 28 cm

Waga: dwie kategorie: – mniej niż 2,5 kg dla psów i suk – od 2,5 kg do 4,5 kg dla psów i od 2,5 kg do 5 kg dla suk.

Umaszczenie: wszelkie kolory na białym tle. Na tułowiu i nogach biel musi dominować. Na głowie biała, mniej lub bardziej szeroka, strzałka.

Rodzaj sierści: bujna, lśniąca, delikatna, nieco twarda w dotyku. Wymaga starannej pielęgnacji.

fot. Fotolia

Charakter

Papillon jest bardzo czujny i pewny siebie. Lubi zabawę i spacery. Jego ciekawska natura sprawia, że jest w centrum życia rodzinnego. Jest wierny i przyjazny. Bywa też zaborczy wobec właściciela.

Reklama

Zdrowie

Generalnie jest odporny i zdrowy. Może mieć skłonność do chorób oczu i zwichnięcia rzepki kolanowej.

Zobacz całą: Encyklopedię ras psów