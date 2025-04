Uwielbiamy wszystkie zwierzaki, bo każdy jest uroczy na swój sposób, ale czegoś tak słodkiego dawno nie słyszałyśmy. Okazuje się, że nawet dzikie zwierzęta potrafią być cudowne – zwłaszcza gdy są wdzięczne za jedzonko, jakie dostają. Sam zobacz, co wydarzyło się we wrocławskim zoo. Urocze nagranie obiegło internet, a jego główną bohaterką jest… pantera mglista.

Tak miauczy pantera mglista

Zoo we Wrocławiu udostępniło wyjątkowe nagranie, na którym widzimy panterę mglistą. Pracownicy placówki karmią ją mięskiem, a w pewnym momencie zwierzak wydaje z siebie urocze dźwięki.

Jak „miauczą” pantery mgliste? Musicie to usłyszeć – pisze wrocławskie zoo.

Na filmiku widzimy samicę pantery mglistej. Ma na imię Pia i jest przesłodka. Widać, że zupełnie nie obawia się ludzi i chętnie lgnie do pracowników zoo, którzy postanowili uwiecznić na nagraniu jej wybryki.

Sam zobacz ten cudowny filmik.

Musisz przyznać, że dźwięk, który wydobywa z siebie pantera, jest przeuroczy. Czegoś takiego dotąd nie słyszeliśmy. Równie zachwyceni są internauci, którzy komentują nagranie opublikowane przez wrocławskie zoo.

- Mega słodziak. Jaka rozgadana i jak wymusza jeszcze jeden kąsek. Zupełnie jak nasze domowe mruczki. - Śliczna i ma charakterek! - Przepiękne i wygadane z niej stworzonko – piszą komentujący.

A jak tobie podoba się pantera mglista? Znałeś do tej pory to zwierzę?

Pantera mglista – ciekawostki

Pantera mglista to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny panter. Jak na swojej stronie internetowej donosi wrocławskie zoo, zwierz ten zamieszkuje przede wszystkim lasy tropikalne na wysokości do 3000 metrów. Z reguły wykorzystuje drzewa do odpoczynku, a także do polowań. Znacznie częściej jednak tropi swoje zdobycze na ziemi, a ułatwia jej to szczęka. Potrafi ją bowiem otwierać szerzej niż jakikolwiek inny kot, a jej uzębienie przypomina charakterystyczne wielkie kły wymarłego tygrysa szablozębnego.

Wrocławskie zoo dodaje, że pantery mgliste są narażone na wyginięcie. Główną przyczyną zagrożenia dla tych kotów jest wyrąb lasów. Dlatego warto wspierać zbiórki, które mają na celu ratowanie tych zwierzaków w ich środowisku naturalnym. Jedną z nich znajdziecie na koncie ZOO Wrocław na Facebooku.

Źródło: Facebook.com, ZOO Wrocław/zoo.wroclaw.pl/wikipedia.pl

