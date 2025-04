Pani tego pieska trafiła do hospicjum, a on do schroniska. Od roku czeka na kogoś, kto go pokocha

Zwierzęta zawsze przyzwyczajają się przede wszystkim do jednego właściciela. Problem pojawia się w momencie, gdy z jakiegoś powodu ich opiekuna zabraknie. Wówczas serce takiego zwierzaka pęka na milion kawałków i uratować go może tylko miłość innego człowieka. I właśnie na to czeka ten psiak.

