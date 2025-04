Wielu z was zapewne widziało jej zdjęcia w sieci. Fu Bao to panda wielka, która stała się celebrytką na całym świecie, ale najbardziej uwielbiana jest w swoim miasteczku w Korei Południowej. To właśnie tam przyszła na świat, a mieszkańcy ją pokochali, o czym świadczyć może także to, jakie pożegnanie dla niej przygotowali. Taka miłość do zwierzęcia aż wyciska nam łzy wzruszenia z oczu.

Panda celebrytka musiała opuścić swój dom

Panda Fu Bao do tej pory była mieszkanką Parku Everland w Korei Południowej. To właśnie tam przyszła na świat, tym samym stając się pierwszą naturalnie wychowaną w Korei pandą. Urodziła się podczas pandemii i zaraz po porodzie stała się gwiazdą w internecie, dzięki pracownikom parku, którzy stworzyli jej kanał w serwisie YouTube. Do dziś doczekał się już ponad miliona subskrybentów.

Trudno się zatem dziwić, że Fu Bao stała się światową celebrytką. Wszyscy ją uwielbiają, ale największą miłością darzą ją oczywiście okoliczni mieszkańcy. Byli przez nią kochani i uwielbiani, ale niestety los pandy jest okrutny. Teraz zwierzak musiał wrócić do Chin, gdzie jest jego środowisko naturalne.

Mieszkańcy Korei Południowej żegnają ukochaną pandę

Mieszkańcy Korei postanowili uhonorować pandę i przygotować dla niej wyjątkowe pożegnanie. Portal cnn.com donosi, że ruszyli w stronę parku i czekali nawet 5-6 godzin, aby po raz ostatni spojrzeć na niedźwiadka i się z nim pożegnać.

Fu Bao dostała pożegnalne kwiaty oraz prezenty i smaczki. Wśród darów znalazły się m.in. kawałki chleba w kształcie serca oraz lalka z bambusa, czyli największego przysmaku pand.

- Twoja ciocia jest bardzo szczęśliwa, że cię poznała. - Bardzo mi smutno, że odchodzi. Wspieram naszą Fu i kocham. - Dobrze poradzisz sobie w nowym środowisku – piszą internauci w serwisie YouTube.

Tylko zobacz, jak wyglądało to wzruszające pożegnanie. Mocno trzymamy kciuki za Fu Bao, żeby odnalazła się wśród swoich i żyła szczęśliwie na wolności jak najdłużej.

