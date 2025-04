Owczarek szkocki collie, bo tak brzmi jego pełna nazwa, może być długowłosy i krótkowłosy. Częściej spotyka się psy długowłose. Jest psem średniej wielkości, jego wzrost dochodzi do 60 cm, a waga do 29 kg. Suki są nieco mniejsze. Jest inteligentny, spokojny, przywiązuje się do swojego pana i do rodziny. Nadaje się nawet dla początkujących hodowców. Jego konstrukcja psychiczna jest dość delikatna, toteż treserzy podkreślają, że trzeba być wobec owczarka szkockiego konsekwentnym, ale łagodnym i okazywać mu uczucie. Jeśli poczuje agresję, będzie miał uraz psychiczny i może zapamiętać to na całe życie.

Co potrafi owczarek szkocki

Dowodem na inteligencję psów tej rasy jest nie tylko Lassie z filmu "Lassie, wróć!" Znał on ponad 300 komend. Warto wiedzieć, że w czasie wojny wykorzystywano je do przenoszenia meldunków i jako psy sanitarne. Owczarki szkockie są też psami policyjnymi i stróżującymi. Może być wspaniałym towarzyszem zabaw dzieci. Jest opiekuńczy, empatyczny, cierpliwy.

Zasady opieki nad owczarkiem szkockim