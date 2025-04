Groźnym wyglądem budzi respekt i strach. Świetnie nadaje się do pracy w policji. Do swojej rodziny przywiązuje się bezgranicznie i będzie wiernie ją chronić. Jest psem inteligentnym i bardzo posłusznym, niezwykle opiekuńczym wobec dzieci. Ważne jednak, aby najmłodsi nie wydawali mu poleceń - z pewnością nie posłucha.

Reklama

Wygląd owczarka niemieckiego

Chociaż wyróżniane są 3 rodzaje sierści owczarka niemieckiego (krótka, szorstka i długa), obecnie według wzorca jest akceptowana wyłącznie sierść szorstka. Barwy umaszczenia mogą być różne. Najczęściej spotykana to wersja z podpalaniem, ale można natrafić również na psiaki pokryte w całości czarną sierścią. Silny owczarek niemiecki nieco przypomina wilka.

Szeroko osadzone uszy, mocny ogon i muskularne kończyny - te cechy nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z walecznym osobnikiem.

Temperament owczarka niemieckiego

To posłuszny, lojalny i bardzo inteligentny pies. Wymaga jednak szkolenia, ponieważ źle wychowywany może stać się nerwowy lub bojaźliwy. Z natury przedstawiciele tej rasy niezwykle szybko się uczą. Owczarki niemieckie są żywiołowe i energiczne, dlatego muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość ruchu. Nie ma się co oszukiwać - tak duży pies nigdy nie będzie szczęśliwy, mieszkając w maleńkim mieszkaniu.

Według rankingów Związku Kynologicznego, owczarek to najpopularniejszy rasowy psiak w Polsce. Prawdopodobnie to dzięki jego uniwersalności - może być psem obronnym, policyjnym, stróżującym, pasterskim, ale również zwierzakiem do towarzystwa. Owczarek niemiecki zawsze jest czujny i pewny siebie.

5 najpopularniejszych ras psów w Polsce

Pielęgnacja owczarka niemieckiego

Przede wszystkim, nigdy nie wolno zapominać, że owczarek niemiecki to typ sportowca, dlatego musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość ruchu. Psa należy kąpać maksymalnie 2 razy do roku, a także czesać w okresie linienia. To rasa bardzo odporna, której niestraszny deszcz czy mrozy. Nie przepada za upałami, należy wtedy zapewnić mu cień i dużo wody.

Reklama

Czytaj więcej na temat zwierząt domowych