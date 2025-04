Tak to owczarek niemiecki! Oto dlaczego świat zakochał się w tym pięknym psie!

Historia rasy owczarek niemiecki

Za twórcę rasy uważa się kapitana Maxa von Stephanitza. On to miał rzekomo dostrzec potrzebę stworzenia psa, który nie tylko nadawałby się do wypasania owiec, ale był również świetnym psem obronnym. Skupił się on więc na cechach takich jak: inteligencja, lojalność, wytrzymałość i łatwość w poddawaniu się tresurze. Bazą do wyhodowania wymarzonej rasy psów stały się niemieckie psy pasterskie.

W latach 90. XIX wieku założono związek, który miał propagować i nadzorować hodowlę powstającej rasy. W roku 1899 stworzony został wzorzec oraz system rejestracyjny rasy, a także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu hodowli. Historia owczarka niemieckiego liczy więc sobie już ponad 100 lat.

Temperament i charakter owczarka niemieckiego

Pierwsze ogólne wrażenie, jakie odnosi się spoglądając na owczarka niemieckiego jest takie, że pies ten jest zwierzęciem silnym, stanowczym i bardzo żywotnym. Te cechy znajdują potwierdzenie przy bliższym poznaniu. Osobnik tej rasy jest bardzo pewny siebie, odważny, wręcz nieustraszony. Gotów bronić swego pana za wszelką cenę. Nie powinien być zaś bojaźliwy i nerwowy. Odznaczać się powinien silnym charakterem z jednoczesną uległością i posłuszeństwem wobec właściciela.

Tym, co wyróżnia owczarki spośród innych ras, jest z pewnością ich wierność i oddanie w stosunku do ich pana i jego rodziny. W stosunku do obcych pies zwykle zachowuje dystans, niełatwo nawiązuje nowe przyjaźnie, ale nie znaczy to, że jest samotnikiem. Wręcz przeciwnie – potrzebuje jak najczęstszego kontaktu z ludźmi, zwłaszcza z właścicielem. Świetnie też czuje się w obecności innych zwierząt, najlepiej zaś – w towarzystwie innych owczarków niemieckich. Pozostawiany na długo samemu sobie, pies tej rasy staje się nerwowy i agresywny.

Charakterystyczna dla osobników tej rasy jest ich nieprzeciętna inteligencja, która w połączeniu z entuzjastycznym podejściem do nauki czyni z owczarka idealnego psa policyjnego, wojskowego, ale również przewodnika niewidomych i opiekuna dla osób starszych i chorych.

Pies pracujący z ludźmi czerpie ze swych zajęć wiele satysfakcji, jako że jego charakter nakazuje mu poszukiwania nowych wyzwań, których te psie „zawody” z pewnością mu dostarczają.

Pielęgnacja i zdrowie owczarka niemieckiego

Owczarek nie jest psem wymagającym, jeśli chodzi o pielęgnację. Dobrze karmiony nie ma kłopotów z sierścią, skórą czy zębami. Linieje zwykle dwa razy do roku i wtedy wymaga codziennego szczotkowania, najlepiej zgrzebłem o długich zębach. Owczarki nie wymagają częstych kąpieli, zwłaszcza, że same chętnie zażywają ich w stawach czy morzu, jeśli tylko mają okazję.

Jest za to kilka problemów zdrowotnych, z którymi owczarki niemieckie często się borykają. Dlatego sprawdzajmy regularnie stan ich uzębienia oraz czystość uszu. Jeśli psa trzymamy w domu, konieczne będzie też przycinanie pazurów. Z pewnością nie zaszkodzą też wizyty w lecznicy weterynaryjnej, zwłaszcza w przypadku psów starszych. Pomoże nam to zapobiec częstym u osobników tej rasy problemom ze stawami.

Prawidłowo pielęgnowany i dobrze tresowany owczarek niemiecki, jeśli tylko otoczymy go miłością i uczynimy z niego swojego najlepszego przyjaciela i członka rodziny, będzie dla nas psem, o którym zawsze marzyliśmy. Ciepłym i radosnym kompanem do zabawy i wiernym obrońcą, czujnym i zawsze gotowym do walki w obronie swojego pana.

