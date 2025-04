W sieci co chwilę możemy znaleźć informacje o kolejnym zaniedbanym psie, którego stan woła o pomstę do nieba. Nie musi być to bezdomny zwierzak, aby właściciel nie zwracał uwagi na jego wygląd i doprowadził go do opłakanego stanu. Również czworonogi, które trafiają do schronisk z ulicy, często wymagają ratunku i doprowadzenia do ładu. Tak też było w przypadku tej uroczej suni. Oszałamiająca metamorfoza Marcelinki sprawiła, że psinka poczuła się o wiele lepiej. A wygląda jak prawdziwa miss na czterech łapach.

Oszołamiająca metamorfoza Marcelinki

DIOZ, czyli Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt opublikował na swoim facebookowym profilu szokujący post. A dokładnie zdjęcia, na których widzimy oszałamiającą metamorfozę psiaka. Bohaterką tego wpisu jest urocza cocker spanielka, która do niedawna szwędała się po ulicy, a jej stan wołał o pomstę do nieba. Na szczęście mogła liczyć na pomoc wolontariuszy DIOZ.

Wystarczyło zadbać. Strzyżenie Marcelinki trwało 3,5 godziny. Zmiana jej życia o 180 stopni zajęła nam mniej niż dobę – czytamy we wpisie DIOZ.

Tak niewiele było trzeba, aby rozjaśnić życie tej psinki. Już po zdjęciach widać, że sunia odetchnęła, gdy straciła brudną i posklejaną sierść, która przypominała dredy. Musiało być jej naprawdę ciężko w takim stanie. Teraz wygląda jak zupełnie inny pies.

Zobacz, jak wyglądała przed metamorfozą.

Strzyżenie psiaka trwało aż 3,5 godziny

Wystarczyły niecałe 4 godziny, aby odmienić życie tej psinki. Marcelinka to przepiękna sunia. Teraz ma czyste, mięciutkie futerko, a największe wrażenie robią jej ogromne oczy, które do tej pory były niewidoczne przez gęstą sierść.

Jesteśmy pod wrażeniem tej oszałamiającej metamorfozy. Podobnego zdania są internauci, którzy nie mogą wyjść z zachwytu w komentarzach pod postem DIOZ.

- Uśmiech zagościł na pyszczku. - Jaka piękna bez tych kołtunów. - Dziękuję, że jesteście, żeby pomagać i ratować psy – piszą komentujący.

My też dołączamy do tych podziękowań. Dobrze, że są jeszcze wspaniali ludzie, dla których dobro zwierzaków jest najważniejsze.

Źródło: Facebook.com, DIOZ Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

