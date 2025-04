Nie ma nic gorszego niż okrutna rozłąka człowieka z psem. Wówczas pupil często zostaje zdany na łaskę losu, a ten bywa przewrotny. Ostatnio pisałyśmy, że pani tego pieska trafiła do hospicjum, a on do schroniska. Podobny los może spotkać to rodzeństwo. Opiekun psiaków trafił bowiem do szpitala i nie może się nimi dłużej opiekować. Jeśli szybko nie znajdą domu, też wylądują w schronisku.

Opiekun psiego rodzeństwa trafił do szpitala

Przebywanie w schronisku to jedna z najgorszych rzeczy, która może przytrafić się zwierzęciu. Każdy pupil zasługuje bowiem na miłość człowieka, ciepły kąt i bezpieczeństwo. Szczególnie jeżeli doskonale poznał smak tych wszystkich rzeczy – podobnie jak to psie rodzeństwo.

Na profilu Przytuliska Głowno na Facebooku pojawił się post, który porusza serca wszystkich. Przedstawia dwa psiaki. To urocze rodzeństwo Mika i Gandalf, które do tej pory miało kochającego pana, ale już niedługo będzie zdane samo na siebie. Właściciel czworonogów trafił bowiem do szpitala. Na razie Miką i Gandalfem opiekuje się pewien starszy pan, ale mężczyzna dłużej nie będzie mógł sprawować nad nimi opieki.

Tym samym psie rodzeństwo szuka kochającego człowieka, który przygarnie je pod swoje skrzydła. Jeśli znasz kogoś, kto może im pomóc, zadzwoń pod numer telefonu 509-104-718 lub napisz do Przytuliska Głowno na Facebooku. Zobacz, jak wyglądają te dwa słodziaki.

Dwa psy szukają domu

Każdy z nas może przyczynić się do polepszenia sytuacji Miki i Gandalfa. Wystarczy podać dalej informację o adopcji – np. udostępniając post przytuliska. Internauci, którym dobro psiaków leży na sercu, już zaczęli to robić.

- Udostępniłam was kochane pieski, życzę wam szczęścia w znalezieniu domu. - Śliczne psiaki, kochane mordki. - Oby znalazły wspólny domek – piszą komentujący.

Trzymamy mocno kciuki zarówno za psiaki, jak i ich dotychczasowego pana. Wszystkich czeka bowiem trudny czas, ale mamy nadzieję, że los odmieni się na dobre.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

