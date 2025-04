Chomiki, choć są niewielkimi zwierzątkami, mają konkretne wymagania co do karmy i lokum. Najważniejszą kwestią przy wyborze klatki są jej wymiary. Klatka musi spełniać niezbędne minimum, by zwierzak czuł się w niej komfortowo. Trzeba pamiętać, że chomiki są zwierzętami naziemnymi, a w naturze każdego dnia pokonują nawet kilka kilometrów.

Reklama

Klatki dla chomików – podstawowe wymagania

W sklepach zoologicznych nie brakuje różnorodnych klatek: są urocze i kolorowe, a także wyposażone w kołowrotki, tunele, półeczki…Trzeba mieć jednak świadomość tego, że właściwie żadna z nich nie spełnia niezbędnego minimum!

Ile wynosi minimum? To zależy od gatunku chomika:

Chomik karłowaty (dżungarski, Roborowskiego, chiński) – 60 x40 cm

Chomik syryjski – 80 x 40 cm.

Nie każda klatka ma kuwetę dokładnie tych wymiarów – niektóre mogą mieć np. 77x47. Najważniejsze do stwierdzenia, czy klatka jest w porządku, jest obliczenie pola powierzchni całkowitej:

Chomik karłowaty – 2400 cm2

Chomik syryjski – 3200 cm2.

Badania przeprowadzane przez naukowców udowodniły, że klatki niespełniające minimum są bezpośrednią przyczyną agresji, strachu i niepewności chomika. Za małe lokum przekłada się bezpośrednio na trudności z oswojeniem chomiczka, a także powoduje groźną chorobę – stereotypię. Chomik mieszkający w malutkim lokum będzie sfrustrowany (bo nie ma gdzie pobiegać), wycofany, apatyczny i zestresowany.

Co twój chomik chce ci przekazać? Jak odczytać jego sygnały?

Druga, niezwykle ważna sprawa: chomiki są bardzo zwinne i są mistrzami ucieczek. Dlatego równie ważny jest rozstaw prętów: powinien wynosić maksymalnie 1,2 cm (dla chomików syryjskich), a do 0,7 – 1 cm dla chomików karłowatych.

Uwaga: chomiki to absolutne samotniki! Jedna klatka jest więc przeznaczona tylko dla jednego zwierzątka!

Klatki dla chomików – rozstaw prętów i kuweta

Podane wymiary klatek to absolutne minimum – im większe lokum, tym szczęśliwsze życie chomiczka. Znalezienie odpowiedniego lokum nie jest zadaniem łatwym. Największy wybór zapewnia Internet i internetowe sklepy zoologiczne.

Ważne: klatka nie może być kilkupiętrowa! Chomiki, choć bardzo chcą, nie są przystosowane do wspinaczki. Nie mają chwytnego ogona jak np. szczury czy myszy i w związku z tym nie potrafią schodzić. Wejście na wysokość zawsze kończy się upadkiem. Im większa wysokość, tym większe prawdopodobieństwo, że zwierzak zrobi sobie ogromną krzywdę, a nawet zabije się.

Na miseczkę z jedzeniem i wodą wystarczająca będzie niewielka, narożna półka, zamontowana na niewielkiej wysokości. Miseczki wystarczy ustawić również na niezbyt wysokim kawałku drewna, by uniknąć wrzucania przez chomika ściółki do środka.

Odpowiednie wymiary kuwety mają zwykle klatki po królikach czy świnkach morskich. Problemem jest jednak rozstaw prętów: zwykle wynosi on 2-2,5 cm. Rozwiązaniem jest osiatkowanie klatki. W tym celu niezastąpiona będzie siatka hodowlana o małych oczkach! Po zdezynfekowaniu klatki odpowiednim środkiem i osiatkowaniu jej, można wpuścić małego lokatora.

Im większa klatka, tym szczęśliwsze życie chomika!

Równie ważne jest to, by kuweta była głęboka. Chomiki uwielbiają kopać, dlatego trzeba nasypać im minimum 10-15 cm ściółki.

Klatki dla chomików – wyposażenie

Wyposażenie chomiczej klatki powinno składać się z jak najbardziej naturalnych materiałów. W końcu chomiki to gryzonie – podgryzają wszystko, co tylko znajdzie się w zasięgu rozstawu ich ząbków. Dlatego domek, półki, schodki czy zabawki powinny być z drewna.

Unikaj plastikowych rur i domków z dnem, które najczęściej dodawane są do wyposażenia. Chomiki często urządzają sobie sypialnię w takich rurach, siusiając pod siebie. Opary amoniaku uwalniające się z moczu są bardzo trujące, a efekt w słabo wentylowanej, plastikowej rurze jest łatwy do przewidzenia…

Klatka musi być przy tym na tyle wysoka, by zmieścił się w niej kołowrotek o odpowiedniej średnicy: 20 cm dla chomika karłowatego, 27 cm – dla chomika syryjskiego.

Alternatywy dla klatki

Alternatywnymi, ale bardzo dobrymi rozwiązaniami dla klatek, są akwaria lub plastikowe pudła typu SAMLA 130 l (przy czym te drugie nadają się tylko dla chomików karłowatych – nie ma pudeł o odpowiednich wymiarach dla chomików syryjskich).

Można spotkać się z opinią, że akwarium dla chomika nie zapewni mu odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Nie jest to jednak prawda. Chomiki w naturze żyją w norach zlokalizowanych nawet do 2 metrów pod ziemią, więc ilość powietrza w akwarium jest dla nich zupełnie wystarczająca. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do akwarium i pudła koniecznie należy dorobić pokrywę z odpowiednią wentylacją.

Reklama

Zobacz także:

Co trzeba wiedzieć o chomiku, zanim się na niego zdecydujesz?

Czy coś dolega twojemu chomikowi? Jak rozpoznać chorobę?