W poniedziałek 22 stycznia 2024 roku odeszła 43- letnia szympansica Kizi. Ta niezwykła podopieczna wrocławskiego ZOO, mimo że sama nie była mamą, chętnie opiekowała się małpimi dziećmi, między innymi Bobim i Solo.

Reklama

43- letnia szympansica Kizi to gwiazda ZOO

Kizi urodziła się we wrocławskim Zoo. Jednak jej mama Mania nie wykazywała chęci opieki nad swoją córeczką. Dlatego też, znani szerszej publiczności z programu „Z kamerą wśród zwierząt”, państwo Hanna i Antoni Gucwińscy odchowywali malutką szympansicę, karmiąc ją butelką. Przez pierwsze miesiące Kizi spędzała czas z młodziutkim gibonem Gibkiem. Ta przyjaźń, która trwała do ostatnich dni szympansicy, obfitowała w wiele anegdotycznych opowieści. To właśnie Gibek nauczył Kizi chodzić „po giboniemu”, czyli na dwóch nogach. Jak relacjonuje pani Elżbieta Gajewska, wieloletnia opiekunka Kizi oraz pozostałych małp człekokształtnych wrocławskiego ZOO, Kizi była niezwykle opiekuńcza wobec innych zwierząt, ale także dbała o porządek i sama sprzątała swój wybieg.

Szympansica Kasia i jej dzieci Solo oraz Bobi przeczuwały, że dni ich przyjaciółki są już policzone. Kizi, która w czerwcu kończyłaby 44 lata, odeszła otoczona opieką swoich najbliższych.

Miłośnicy zwierząt oddają hołd człekokształtnej przyjaciółce

Informacja o śmierci jednej z najstarszych szympansic w Polsce wywołała wielkie poruszenie. Pod zamieszczonym w mediach społecznościowych pożegnalnym wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Oto te najbardziej chwytające za serce:

- Bardzo przykre dla rodziny. To straszne, kiedy zwierzak umiera, ale na pewno miała u was szczęśliwe życie.- Ale piękne pożegnanie, aż mi się łza w oku zakręciła. Bardzo Państwu współczuję.- Miałam okazję widzieć, jak robiła porządki, cudna istotka z niej była.- Bardzo mi przykro, wyrazy współczucia dla opiekunów i przytulasy dla całego stada. Kizia była zawsze pogodna - możemy przeczytać pod nekrologiem Kizi.

Źródło: https://zoo.wroclaw.pl/

Reklama

Czytaj także:

Uroczy jelonek poślizgnął się na zamarzniętym potoku. Ten filmik przypomina bajkę Disneya

Zwierzęta widzą świat zupełnie inaczej niż ludzie. Niektóre z nich dostrzegają znacznie więcej

Ogromna foka ucięła sobie drzemkę na środku ulicy. To jednak nie koniec jej wybryków