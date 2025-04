Twoja suczka urodziła młode? Gratulacje, właśnie zostałaś psią babcią. Małe pieski to mnóstwo radości, ale także sporo obowiązków. W jednym miocie może być nawet kilkanaście maluchów. Każdy jest uroczy na swój sposób i trudno oprzeć się urokowi małego noska.

Reklama

Zastanawiasz się, kiedy możesz zacząć głaskać i brać na ręce psie dzieci? Czy musisz obawiać się o to, że suka nie rozpozna swojego dziecka po zapachu?

Spis treści:

W ciągu pierwszych 48 godzin po porodzie suka wytwarza tak zwaną siarę, czyli pierwsze mleko, bogate w niezbędne dla maluchów przeciwciała, a także mikro i makroelementy. Twoją rolą jako opiekuna piesków jest przede wszystkim dopilnowanie, by wszystkie szczenięta z miotu piły po równo.

Pierwsze dni małe pieski spędzają przede wszystkim na spaniu, czołganiu się i szukaniu sutków mamy. Rodzą się ślepe i głuche, a ich przewodnikiem jest węch. Dopiero kilkanaście dni później rozwijają się pozostałe zmysły psa, którymi odbiera otoczenie.

Jeśli któreś szczenię jest słabsze i ma problem z „dopchaniem” się do mleka mamy – twoja w tym rola, by mu to umożliwić. Tym samym pojawia się odpowiedź na pytanie o to, kiedy można dotykać małe pieski. To dozwolone już od pierwszych dni (a w powyższym przypadku wskazane). Warunek jest jeden: suczka musi na to pozwolić.

fot. Adobe Stock

Psy nie odrzucają swoich młodych, czując na nich zapach człowieka. Tym bardziej, jeśli będzie to twój zapach, który suczka przecież zna i kojarzy dobrze.

Jeśli jednak jesteś z wizytą u kogoś, komu właśnie oszczeniła się suka, wstrzymaj się z dotykaniem małych piesków w pierwszych dniach po narodzinach. To tylko niepotrzebny stres dla czworonogów.

Psy są bardzo dobrymi i troskliwymi opiekunami. Psie mamy zwykle od razu po porodzie czule zajmują się swoimi dziećmi, myjąc i masując je. Czasem zdarza się jednak, że suczka jest niespecjalnie zainteresowana swoimi maluchami i nie chce się nimi zajmować.

W takiej sytuacji musisz przejąć jej rolę i regularnie dokarmiać maluchy. Potrzebują one zarówno kontaktu ze swoją mamą, jak i z tobą.

Przez pierwsze dni życia szczeniaki nie mają zdolności termoregulacji, więc muszą być dogrzewane. Trzeba pilnować, żeby żaden piesek nie leżał samotnie, bo może się wychłodzić.

fot. Adobe Stock

Pieski zwykle śpią wtulone w mamę, jednak jeśli ona je odpycha, trzeba otulać je kocykiem.

Psiaki zaczynają widzieć i słyszeć, a także stają się bardziej świadomie wrażliwe na bodźce mniej więcej w okresie 13-17 dnia życia. Branie ich wówczas na ręce, przytulanie i głaskanie to pierwszy etap oswajania ich z człowiekiem.

Cały czas trzeba uważać jednak na delikatne kości i stawy piesków, szczególnie w pierwszych dobach życia.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 09.09.2018.

Reklama

Czytaj więcej na temat psów:

Oto najpiękniejsze szczeniaczki świata. Zakochasz się od razu!

Przygarnęłaś szczeniaka? Zobacz, jak powinny wyglądać pierwsze dni w nowym domu