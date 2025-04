Kilka dni temu pracownicy Fundacji Człowiek dla Zwierząt zamieścili wpis, w którym informują o dramatycznym „znalezisku” na poboczu drogi w Nowym Brzesku. Nieszczęście tego psiego dziecka łamie serce. Ktoś świadomie skazał je na cierpienie, a później porzucił na pastwę losu.

5 marca 2024 r. na poboczu jednej z lokalnych dróg w woj. małopolskim leżał szczeniaczek, który nie dawał oznak życia. 3-miesięczna sunia miała połamane tyle łapki, była odwodniona i jej stan wskazywał, że jest unieruchomiona przynajmniej od kilku dni. Prawdopodobnie została potrącona przez samochód lub wciągnięta pod koła. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że rozważano decyzję o uśpieniu.

Jednak już następnego dnia pojawiło się światełko w tunelu, bo Diuna okazała się prawdziwą wojowniczką. Przeszła dwie transfuzje krwi i jej stan się ustabilizował. Ze względu na połamane w wielu miejscach tylne łapki proces leczenia i rehabilitacji będzie długi. Sunia jest pod dobrą opieką, ale jej wyniki krwi nadal nie pozwalają na dokonanie zabiegu, który umożliwi jej samodzielne poruszanie.

Diuna jest wesoła i pełna życia, mimo że ze względu na poturbowaną tylną część ciała nie może się jeszcze samodzielnie poruszać. Zachowuje się tak, jakby chciała zapomnieć, że kilka dni temu otarła się o śmierć. Jej historia łamie serca, ale siła i waleczność robi ogromne wrażenie na internautach.