Marzec i początek wiosny to okres niezwykle niepokojący dla wielu zwierzaków. Niedawno pisałyśmy, że rozpoczyna się marcowanie kotów, w związku z czym właściciele tych futrzaków powinni mieć się na baczności. Okazuje się, że również inne zwierzaki zachowują się podejrzanie, a mowa o naszych skrzydlatych przyjaciołach. Od jakiegoś czasu da się bowiem dostrzec niepokojące zachowanie ptaków w Polsce. Sprawdź, o co chodzi.

Niepokojące zachowanie ptaków w Polsce

Portal zielona.interia.pl donosi o niepokojących obserwacjach. Okazuje się bowiem, że coraz więcej Polaków dostrzega nietypowe zachowanie ptaków. Skrzydlate zwierzaki latają niczym oszalałe po dworze, jednocześnie nie zwracając uwagi na to, w którą stronę podążają. Przez to często wpadają w tarapaty.

Wypadki, zderzenia z szybami lub samochodami, wpadanie w pułapki, a nawet w ludzi… Każdą z tych sytuacji możemy dostrzec w ostatnim czasie u ptaków. Wszystkiemu winny jest okres godowy, który właśnie się rozpoczął. Dlaczego wywołuje w naszych skrzydlatych przyjaciołach aż tak nerwowe zachowanie? Powodem może być zbyt wysokie libido.

Okres godowy ptaków

Zielona.interia.pl dodaje, że to właśnie wysoki poziom libido, który jest równoznaczny z okresem godowym ptaków, wpływa na ich agresywne zachowanie. Zwierzaki stają się o wiele bardziej temperamentne oraz odważne. Tym samym zdarza im się zapomnieć i wpaść w tarapaty.

W dodatku aktualnie ptaki mogą stać się uciążliwe dla Polaków. Brudne szyby od odciśniętych skrzydeł to tylko początek. Dziobaki penetrują ogródki i doniczki na balkonach, szukając materiałów potrzebnych do budowy gniazd. Budzi się w nich też zew rywalizacji i mogą przez to walczyć między sobą o pożywienie oraz inne zdobycze.

Wszyscy powinniśmy zatem zachować czujność. Przede wszystkim dlatego, żeby nie dać się wmanewrować w rywalizację pomiędzy ptakami. Oprócz tego lepiej być czujnym i w razie czego gotowym do niesienia pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom. To właśnie w okresie godowym są one najbardziej narażone na wszelkie wypadki oraz ich skutki – np. złamane skrzydła lub inne zranienia.

