Każdy zwierzak ma swój temperament i charakterystyczne zachowania. Jednak nawet jeśli twój pies jest największym leniem jakiego znasz, a także najspokojniejszym stworzeniem pod słońcem, apatia i ospałość powinny natychmiast cię zaalarmować.

Każde odstępstwo od normalnego, codziennego zachowania, dobrze jest skonsultować z weterynarzem. Lepiej bowiem zmartwić się na wyrost, niż przeoczyć wyraźny sygnał, będący objawem choroby u psa.

Przedstawiamy listę najczęstszych objawów, które są wyraźnym odstępstwem od normy i wymagają kontroli lekarskiej!

Lista objawów choroby u psa

Apatia – pies zdaje się przybity i nadmiernie wyciszony.

Ospałość/osowiałość – pies robi wszystko znacznie wolniej niż zwykle i jakby w zamyśleniu.

– pies robi wszystko znacznie wolniej niż zwykle i jakby w zamyśleniu. Brak apetytu – gdy zwykle je dużo więcej.

– gdy zwykle je dużo więcej. Nagłe i częste wymioty u psa – ważne jest również, jak wyglądają.

Ciągłe dyszenie – nawet gdy nie jest gorąco, pies nie jest po wysiłku takim jak np. spacer, ani nie ma innych powodów, takich jak stresujące go czynniki zewnętrzne.

– nawet gdy nie jest gorąco, pies nie jest po wysiłku takim jak np. spacer, ani nie ma innych powodów, takich jak stresujące go czynniki zewnętrzne. Podwyższenie temperatury – pamiętajmy że zaraz po przebudzeniu psa, po jedzeniu i spacerze należy odczekać z mierzeniem!

Niepokój, czasem skomlenie – czasem pies nie może sobie znaleźć miejsca, chowa się w kącie lub zaczepia nas ciągle w nietypowy sposób.

lub zaczepia nas ciągle w nietypowy sposób. Kaszel lub kichanie u psa – mogą być na tle alergicznym, ale też wirusowym.

Wyciek z nosa i oczu – mogą świadczyć nie tylko o chorobach układu oddechowego.

Blade błony śluzowe, czasem też suche – świadczą o problemie z ukrwieniem (mogącym mieć różne podłoża).

– świadczą o problemie z ukrwieniem (mogącym mieć różne podłoża). Żółte błony śluzowe/tkanki.

​

Duszność/głośny oddech – są niepokojące, gdy pojawiają się także w spoczynku.

– są niepokojące, gdy pojawiają się także w spoczynku. Niechęć do ruchu/zabawy.

Częste drapanie się/wygryzanie sierści – może mieć podłoże psychiczne, albo alergiczne lub związane z chorobami skóry.

Przekrzywianie głowy na jedną stronę, częste drapanie ucha – może być skutkiem zapalenia ucha.

– może być skutkiem zapalenia ucha. Zwiększone pragnienie u psa – jeśli nie jest gorąco i nie ma innych powodów.

Trudności z podnoszeniem się i kładzeniem, trudności w zmianie pozycji.

Światłowstręt lub widoczna trzecia powieka oka.

Powiększenie, rozdęcie lub nagłe podkasanie brzucha.

Biegunka lub zaparcia.

Ropny wyciek z narządów płciowych.

Zatrzymanie wydalania moczu.

Nadmierne oddawanie moczu.

Inne zabarwienie moczu niż jasno żółty i nieprzejrzystość moczu.

Drgawki/Skurcze.

Kulawizna.

Ogólne osłabienie – zwierzak zdaje się nie mieć siły, może ciągle spać. To jeden z najczęstszych objawów choroby u psa.

Wiele z powyższych oznak może mieć całe mnóstwo przyczyn, a właśnie od powodów objawów zależy, na ile poważna jest sytuacja. Niektóre mogą nie być bardzo groźne i minąć szybko po sprawnej i trafionej reakcji, inne mogą świadczyć o bardzo poważnych schorzeniach.

Rozdęty brzuch może być objawem rozszerzenia lub skrętu żołądka czy też efektem przejedzenia.

Uwaga! Szczególnie u dużych ras psów od przejedzenia do rozszerzenia lub skrętu żołądka droga może być krótka.

W przypadku lekkiej niestrawności wystarczy psa przegłodzić, jednak jeśli nie zareagujemy w porę na rozszerzenie żołądka, może dojść do skrętu i w efekcie nawet do śmierci psa.

Oprócz rozdętego brzucha, innymi objawami bólu brzucha u psa jest wyraźna zmiana pozycji na nietypową: wygięcie grzbietu w łuk, sztywność podczas poruszania się, poza niskiego pochylenia na przygiętych łapach z zadem uniesionym do góry, a także napięcie mięśni tułowia.

Kilka lat temu szacowało się, że boreliozą zaraża co piętnasty kleszcz. Obecnie dane znacząco się zmieniły i podobno nosicielem może być nawet... co trzeci insekt.

Objawy boreliozy u psa do złudzenia mogą przypominać inne choroby. W miejscu ukąszenia początkowo pojawia się całkiem niewinna krostka. Potem zastępuje ją rumień wędrujący, który ma kształt czerwonawego pierścienia.

Może pojawić się podwyższona temperatura, apatia i ogólne osłabienie organizmu. Kolejnym etapem mogą być zaburzenia rytmu serca oraz zapalenie mięśnia sercowego.

Częstym objawem boreliozy u psa jest zapalenie stawów. Ono z kolei prowadzi niejednokrotnie do paraliżu, niedowładu, a nawet ślepoty.

Trzeci etap boreliozy u psa to zmiany zanikowo-zapalne na skórze. Warto wiedzieć, że mogą one się pojawić nawet po... 10 latach od ugryzienia przez kleszcza!

Przy tej okazji trzeba podkreślić, że psiaka można zaszczepić przeciwko tej chorobie.

Przyjrzyjmy się, czy u psa występują różne objawy jednocześnie i jeśli tak, to jakie. Pilnie skontaktujmy się z lekarzem weterynarii, który oceni sytuację i zdecyduje, czy powinniśmy pojechać do niego z psem, czy – w niektórych przypadkach – on przyjedzie do nas.

Gdy zauważymy niepokojące objawy choroby u psa, należy przyjrzeć się uważnie zarówno zwierzakowi, jak i okolicznościom w jakich objawy wystąpiły. Czasem przyspieszony oddech, zwiększone pragnienie wynika tylko z upału lub ogrzewania w domu. Czasem są objawami stresu i nie mają związku z choroba fizyczną.

Pies może lekko utykać na łapę, np. gdy coś przyczepiło mu się do łapy (liść lipy, gałązka) lub weszło miedzy opuszki – należy wtedy uważnie obejrzeć łapę. Przyczyna może jednak być poważniejsza. Czasem wbity w opuszkę łapy mały kolec może wywołać poważny ropień.

Również niektóre zachowania takie jak częste załatwianie się (także w pomieszczeniu), biegunki u psa lub nerwowe ciągłe picie czy jedzenie mogą być problemem na tle psychicznym. Ale mogą także być oznakami zupełnie innych chorób.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.08.2010 r.

