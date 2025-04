Czasem się tak zdarza, że choćby się bardzo chciało, nie można zabrać ukochanego czworonoga na wakacje. Najlepiej dla niego, jeśli podczas twojej nieobecności zaopiekowałby się nim ktoś, kogo zna – rodzina lub ktoś bliski.

Opieka nad psem to jednak spora odpowiedzialność i mało kto jest w stanie się tego podjąć, szczególnie jeśli ma własne zobowiązania. Gdzie zostawić psa na wyjazd, by było mu jak najlepiej?

Otoczenie i ludzie, których pies zna z pewnością pomogą mu w rozłące z właścicielami. Najlepszym miejscem, gdzie można zostawić psa na wyjazd jest jednak... jego własny dom, dlatego idealnie jest, jeśli ktoś byłby w stanie odwiedzać psa właśnie tam.

Z profesjonalnym opiekunem należy umówić się odpowiednio wcześniej. Zarówno na termin, jak i na zakres opieki nad psem, a także na spotkanie przed naszym wyjazdem. Podczas tego spotkania trzeba omówić wszystkie ważne kwestie dotyczące psa i przejść się na wspólny spacer.

Dzięki temu opiekun pozna miejsca twoim codziennych spacerów z psem oraz zachowanie i zwyczaje psa, komendy jakie wydajemy, jego „przyjaciół” i ewentualnych „wrogów”. Warto też dokładnie opowiedzieć, na co opiekun powinien uważać podczas spacerów. Jeśli pies zjada śmieci na dworze, kup mu specjalny kaganiec anatomiczny, w którym może swobodnie oddychać i napić się wody oraz szelki, dzięki którym łatwiej wyprowadzać nawet ciągnącego na spacerach psa.

Gdzie można zostawić psa na wakacje, jeśli ten źle znosi rozłąkę i ma problemy z lękiem separacyjnym? Profesjonalni psi opiekunowie to idealna opcja dla czworonogów z problemami behawioralnymi. Pies może zostać w swoim terytorium, wśród znajomych zapachów i otoczenia. Do tego opiekunowie często mają doświadczenie zarówno ze szczeniakami, jak i z psimi seniorami, a do tego – nierzadko znają się na psiej behawiorystyce.

Jeśli zostawiasz psa pod opieką w domu, nie zapomnij zostawić jego książeczki zdrowia i numeru telefonu do opiekującego się nim weterynarza. Mimo, że większość ważnych spraw dotyczących psa omawia się podczas pierwszego spotkania z opiekunem, spisz wszystko jeszcze raz na kartce. To ułatwi pracę opiekunowi i zapobiegnie ewentualnym niejasnościom czy pomyłkom.

Przy wyborze opiekuna kieruj się przede wszystkim jego poczuciem odpowiedzialności oraz znajomością zachowań psów. Łatwo to sprawdzić już podczas rozmowy na pierwszym spotkaniu, a także prosząc o referencje innych właścicieli psów, z którymi wcześniej współpracował.

Jeśli masz psa z hodowli, warto zapytać hodowcę o hotel. Być może będzie dysponował miejscem u siebie lub po prostu poleci nam zaufany hotel dla psów. Można też zrobić wywiad wśród znajomych. Coraz więcej właścicieli psów korzysta z usług psich hoteli, dlatego na pewno poradzą nam kilka miejsc godnych zaufania.

Zostawiając psa pod opieką w hotelu pamiętaj również by wraz z nim zawieźć jego akcesoria, takie jak: obroża, smycz, posłanie, miski i ewentualnie jakaś zabawka. Konieczna będzie także książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami. Przygotuj też listę ważnych informacji dotyczących opieki nad psem (czego nie może jeść lub robić, co lubi, czego się boi, itp.).

Zanim zawieziesz psa do hotelu, koniecznie musisz zadzwonić, zarezerwować dla niego miejsce oraz zapytać o warunki współpracy. Lepiej zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ w czasie wakacji o miejsce może być trudno.

Hotel dla zwierząt to miejsca, gdzie można zostawić psa na wakacje tylko wtedy, gdy nie sprawia większych problemów behawioralnych. Jeśli ma problem z obcymi miejscami, w trosce o jego komfort lepiej jednak postarać się o opiekę we własnym domu.

