Może nam się wydawać, że znamy swojego pupila na wylot, ale niektóre jego zachowania nadal są dla nas niespodzianką. Niedawno pisałyśmy, żebyś mrugnął do kota, a jego reakcja cię zaskoczy. Podobnie jest w przypadku tych symptomów, ale one mogą się okazać bardzo niebezpieczne dla futrzaka. Nie ignoruj takiego zachowania u swojego kota, jeżeli zależy ci, aby cieszył się dobrym zdrowiem.

Reklama

Nie ignoruj takiego zachowania u swojego kota

Pierwsze bardzo ciepłe dni już za nami. Nadchodzą upały, więc powinniśmy się na nie przygotować. Zwłaszcza w kontekście naszych zwierzaków. Jeżeli opiekujemy się czworonogami, musimy wiedzieć, co zrobić, aby ulżyć im podczas gorąca i zapewnić im bezpieczeństwo. Wystarczy znać niektóre symptomy.

Portal interia.pl ostrzega wszystkich właścicieli kotów. To właśnie tych zwierzaków dotyczy pewien symptom, który świadczy, że pupil znajduje się w niebezpieczeństwie. A dzieje się tak, gdy… kot dyszy i szybko oddycha. Zobacz, co to oznacza.

Kot dyszy i szybko oddycha – co to oznacza?

Dyszenie kota podczas upału świadczy o tym, że zwierzak znalazł się na skraju przegrzania. Jest mu bardzo gorąco i w ten sposób próbuje się wentylować. Potrzebuje jednak naszej pomocy w ochłodzeniu, bo sam może sobie nie poradzić, co skończy się dla niego nieprzyjemnie.

Szczególnie należy zwrócić uwagę, jeśli kot jest w ciąży, ma sędziwy wiek, choruje lub jest otyły oraz w przypadku maleńkich kociaków. Nigdy jednak nie powinniśmy ignorować tego symptomu. Nasz pupil może bowiem potrzebować naszej pomocy.

Warto też zwrócić uwagę na kota w momencie, gdy wylizuje swoją sierść. Wówczas w naturalny sposób się chłodzi, więc powinniśmy zareagować, aby nieco ulżyć mu podczas upałów. Pamiętajmy bowiem, że nam jest trudno, gdy temperatury są wysokie, a futrzak może męczyć się jeszcze bardziej.

Jak pomóc kotu podczas upału?

Istnieją różne sposoby na przyniesienie ulgi kotu podczas upału. Przede wszystkim należy zadbać o to, żeby zwierzak miał cały czas dostęp do zimnej wody. Warto dać mu przestrzeń i możliwość wyboru dogodnego miejsca w domu, gdzie będzie mu chłodno.

Coraz popularniejsze są też maty chłodzące, które są świetną opcją dla zwierzaka na upalne dni. Można je zastąpić również mokrym ręcznikiem.

Z pewnością twoje starania przyniosą efekty i twój zwierzak ci za to podziękuje.

Źródło: interia.pl

Reklama

Czytaj także:

W ten sposób twój kot próbuje przejąć nad tobą władzę. Uważaj, bo owinął cię wokół łapy

Twój kot lubi bawić się w detektywa. Gdy robi ci tę 1 rzecz, zbiera cenne informacje

Coraz więcej kotów ma ten tajemniczy znak. Jest błędnie interpretowany