Kot jest nieprzeniknionym zwierzęciem. Naprawdę trudno odkryć, co dzieje się w jego głowie – zwłaszcza w niektórych sytuacjach. Z pewnością ta należy do tych najbardziej intrygujących. Niemal każdemu właścicielowi kota zdarzyło się, że jego pupil w pewnym momencie zaczynał go podgryzać. Dla ludzi nie jest to zbyt miłe i pożądane zachowanie. Kot może mieć jednak naprawdę dobre intencje.

Kot gryzie właściciela z miłości

Delikatne podgryzanie ręki właściciela podczas zabawy jest naturalną kocią reakcją. Portal kobieta.interia.pl donosi, że właśnie w ten sposób zwierzaki bawią się ze swoją mamą oraz rodzeństwem po urodzeniu. I takie zachowanie zostaje z nimi na całe życie.

Jeżeli zatem twój kot podczas zabawy lub pieszczot delikatnie zaczyna cię podgryzać, możesz być pewien, że to wyraz zaufania i ogromnej miłości, jaką cię darzy. Problem pojawia się w momencie, gdy kocur przy okazji zaczyna głośno miauczeć lub syczeć, napina mięśnie i się wycofuje. Wówczas daje ci do zrozumienia, że ta sytuacja nie jest dla niego komfortowa i np. coś go boli.

Dlaczego kot gryzie?

Oczywiście to nie wszystko. Mogą być też inne powody, dla których twój kocur cię podgryza. Do najczęstszych należą:

lęk przed niebezpieczeństwem,

złe samopoczucie,

stres związany z otoczeniem lub sytuacją, w jakiej się znajduje,

poczucie rozdrażnienia lub znudzenia,

przejawy agresji,

obudzony instynkt łowiecki,

zbyt mała liczba zabawek, na których może się „wyżyć”,

schorzenia neurologiczne.

Staraj się zatem obserwować swojego pupila. Tylko całokształt jego zachowania jest w stanie pokazać ci, co kocur próbuje ci zakomunikować. Pamiętaj też, że jako jego opiekun jesteś przez niego bezgranicznie kochany.

Źródło: kobieta.interia.pl/perfect-fit.pl

