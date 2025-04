Polski koliber to tak naprawdę motyl - furczak gołąbek (Macroglossum stellatarum). Może się pochwalić dość liczną populacją, dzięki czemu nie jest objęty ochroną i nie grozi mu wyginięcie. Możesz go spotkać niemal w całej Europie - szczególnie ukochał sobie mocno kolorowe, kwitnące rośliny o intensywnym zapachu.

Spis treści:

Choć nazywany jest kolibrem, fruczak gołąbek to motyl, który z kolei swoim wyglądem bardziej przypomina ćmę. Przy pełnej rozpiętości skrzydeł może mieć szerokość ok. 3-4 cm, więc jest owadem niewielkim. Posiada długie czułki i charakterystyczną dla motyli trąbkę, przez którą wysysają nektar.

Podobno obecność fruczaka w ogrodzie oznacza, że miejsce to jest wyjątkowe. Jeśli więc masz takiego gościa między kwiatami, możesz być dumna!

Fruczak zaliczany jest do grupy nomadów, co oznacza, że nie ma stałego miejsca, ale dużo podróżuje i przemieszcza się między poszczególnymi lokacjami. Porusza się bardzo szybko (macha skrzydełkami ok. 1000 razy na minutę), imitując z ten sposób ruchy kolibra. Podczas ruchu jego skrzydełka są niemal niewidoczne dla ludzkiego oka. Jest też dużo lżejszy od kolibra - dorosły fruczak waży ok. 2 gramów, podczas gdy koliber może ważyć ok. 20 gramów.

Jego gąsienice również są bardzo ciekawe: zielone lub brązowe, zawsze z charakterystyczną niebieską plamą na rogu.

fot. Polski koliber, czyli fruczak gołąbek/Adobe Stock, Feng Yu

Fruczak to ciekawy owad, który lubi podróżować i występuje niemal na terenie całej Europy. Nie ma szczególnych wymagań co do temperatur (w przeciwieństwie do kolibra, który lubi ciepło), najczęściej można spotkać go w ogrodach i na łąkach, a niekiedy także w przestrzeniach miejskich, np. parkach.

Fruczaka można także spotkać na terenie Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej. Potrafi lecieć z prędkością nawet 50 km/h i pokonywać jednorazowo duże odległości.

Polski koliber szczególnie ceni sobie kwiaty o intensywnym kolorze i zapachu. Przede wszystkim jest wielkim fanem budlei - to znana roślina przyciągająca motyle. Kusi go jej barwa, a także przyjemny zapach. Dodatkowo fruczak lubi towarzystwo takich roślin, jak:

fuksja,

lawenda,

petunia,

szałwia,

dalia,

floks,

jaśmin,

heliotrop,

goździk,

lobelia,

żurawka,

pelargonia,

werbena.

Fruczaki spijają nektar z kielichów kwiatów bez osiadania na roślinie. Podobnie jak kolibry robią to w powietrzu, stale machając skrzydełkami. Dla ogrodników-hobbystów to zawsze piękny widok.

fot. Polski koliber/Adobe Stock, Eckhard

Najmniejszym ptakiem w Polsce jest mysikrólik (Regulus regulus), ale wyglądem nie przypomina on kolibra. Jedynie wielkością może z nim konkurować - może mieć maksymalnie 9 cm długości i ważyć ok. 7 g.

Samym wyglądem bardziej przypominają mini-wróbla lub mini-sikorkę. Mają niemal idealnie okrągłe brzuszki, przez co stale wyglądają jak napuszone albo najedzone. Są to ptaki całkiem towarzyskie i mało płochliwe, ale na swoje gniazda najczęściej wybierają wysokie korony drzew. Mysikrólik ma dość liczną populację w Polsce.

