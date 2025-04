Zamontowanie napowietrzania jest szczególnie konieczne kiedy hodujemy w akwarium dużo rybek lub mamy w nim mało roślin. W dużych akwariach oraz ruchach wody wytwarzanych przez filtr posiadanie napowietrzacza nie jest konieczne.

Najtańszym i najpopularniejszym (ale i tez najgłośniejszym) typem pompki, jest pompka membranowa, czyli tzw. brzęczyk. Jeśli denerwuje Cię głośna praca urządzenia, zawieś pompkę w powietrzu lub włóż ją do pudełka wypełnionego pianką izolacyjną. Musisz jednak zapewnić jej dobre chłodzenie. Można wybrać też pompkę tłokową, która pracuje ciszej, ale jest droższa. Na małe i średnie akwaria bez specjalnych wymagań w zupełności wystarczy pompka membranowa. Pompka powinna być włączona bez przerwy.

Nie należy przesadzać z ilością tlenu, zwłaszcza gdy w akwarium jest dużo roślin, bo może to wywołać u ryb chorobę gazową. Charakterystyczne objawy to pływaniem rybek przy powierzchni, drżenie płetw, szybki ruch skrzeli i apatia.

Napowietrzanie powinno się zatem odbywać przy powierzchni, w postaci dużych banieczek powietrza. Pomaga to o tyle, że w razie dużego nasycenia, gazy te łatwo mogą się ulatniać z powierzchni wody.

Instalując pompkę należy zabezpieczyć ją przed cofaniem się wody i zalaniem jej. Można to zrobić na dwa sposoby: stawiając pompkę powyżej poziomu wody lub mocując na przewodzie doprowadzającym powietrze zawór zabezpieczający. Powietrze tłoczone przez pompkę musi być przed wprowadzeniem do wody rozbite na drobne pęcherzyki, co potęguje efekt napowietrzania. Aby tego dokonać, należy posłużyć się specjalnymi rozpylaczami dostępnymi na rynku.

Obecnie produkowane są kostki napowietrzające o różnych wielkościach, kolorach i kształtach. Aby nie było jej widać w akwarium, można przysypać ją żwirem lub schować za korzenie albo kamienie. Montując kostkę podłużna łatwo jest uzyskać efektowną kurtynę powietrza, która jednocześnie bardzo dobrze napowietrza wodę.

W akwarium morskim montujemy pompki o dużej mocy, wyposażone w spryskiwacz, aby jak najefektywniej wykorzystać wytworzony strumień powietrza.

