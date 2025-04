Do największych domowych kotów zaliczamy rasy: Rag Doll, Ragamuffin, Pixie bob, Chausie, Bobtail, Savannah, Maine Coon, syberyjską, brytyjską krótkowłosą i perską. Są kilkukrotnie większe i cięższe od najbardziej znanych kanapowych mruczków. Kot domowy może ważyć nawet 12 kilogramów i osiągać długość 1 metra. Rozmiary niektórych ras są naprawdę imponujące, ale poza tym nie różnią się charakterem od innych.

Największe koty domowe mogą ważyć ok. 10 kilogramów, ale prawdziwi rekordziści przekraczają ten próg. Jednym z największych kotów domowych jest Maine Coon - dojrzały samiec waży średnio 8-11 kg, ale mogą osiągnąć nawet 12 kg i długość ciała ok. 1 metra. Samica tej rasy waży średnio 5-8 kg. Młode Maine Coony już wieku 10 miesięcy mogą osiągnąć wagę 5 kg.

Co ciekawe, Maine Coon w 2012 roku został ogłoszony najdłuższym kotem według Księgi Rekordów Guinnessa. Pięcioletni kot miał długość ponad 123 cm!

Z kolei najcięższy kot na świecie, australijski dachowiec Himmi, ważył 21,3 kg. Niestety, ogromna otyłość spowodowała problemy sercowe - kot zmarł w 1986 roku. Zaraz po nim na pozycji uplasowała się kotka Miau, która ważyła ponad 17 kg. Dla porównania - najmniejszymi kotami domowymi są koty singapurskie. Przedstawiciele tej rasy nie ważą więcej niż 3 kg.

Nawet jeśli posiadasz w domu rasy, które swoją wielkością mocno przewyższają każdego dachowca, musisz starać się, aby ich waga nie przekraczała 10-11 kg (bez względu na rasę). Dbaj także o zbilansowaną dietę, która przedłuży życie pupila.

Najlepiej wybrać się w tym celu do weterynarza, który podpowie nam, jak to zrobić. Nie sięgaj zbyt często po karmy, dostępne w marketach. Wybieraj raczej produkty ze sklepów zoologicznych i zwracaj uwagę na skład. Karmy słabej jakości mogą źle wpływać na zdrowie pupila. Pamiętaj także, aby zapewnić mu stały dostęp do świeżej, chłodnej wody.

Większość dużych kocich ras ma długą, wymagającą sierść - nie zapominaj więc o odpowiedniej pielęgnacji. Futro warto wyczesywać przynajmniej ras na tydzień. Koty to czyścioszki i zazwyczaj myją się same, niemniej jednak z poplątanym, zbyt długim futerkiem, same sobie nie poradzą.

