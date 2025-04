Badacze Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery oficjalnie potwierdzili obecność tego pięknego i unikalnego gatunku pod wodą. Wyniki ich badań zmieniają postrzeganie historii życia na tej planecie.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley próbowali ustalić, jakie zwierzę było najstarsze na całej kuli ziemskiej. Okazało się, że gatunek żyjący jeszcze przed nami miał najwięcej wspólnego z ciekawym osobnikiem zamieszkującym dno Bałtyku, mianowicie żebropławem.

Jak podaje Onet, w Morzu Bałtyckim żyją dwa gatunki żebropławów: świecący żebropław groszkówka i przybyły z Atlantyku mnemiopsis leidyi. Ich budowa jest milimetrowa, jednak udało się zrealizować szczegółowe badania dzięki podwodnej misji z zaawansowaną technologią na głębokości 4 tysięcy metrów pod powierzchnią wody. To właśnie w głębinach morskich żeruje ten pradawny gatunek.

Żebropławy mają odmienny układ nerwowy od wszystkich pozostałych zwierząt, co wywraca wiedzę o historii ewolucji do góry nogami.

Najnowszy wspólny przodek wszystkich zwierząt prawdopodobnie żył 600-700 mln lat temu. Trudno dokładnie stwierdzić, jaki on był, ponieważ stworzenia te nie pozostawiły po sobie skamieniałości. Możemy jednak użyć porównań do wciąż żyjących zwierząt i wiemy, że najwięcej wspólnego mają z żebropławami

- tłumaczy profesor Daniel Rokhsar, jak cytuje Focus.pl.

Badacze relacjonują, że stworzenie przypominało balon na gorące powietrze, przytwierdzony linami do dna morskiego. Póki co nie da się dokładnie określić jego roli w ekosystemie.

Żebropławy to tajemnicze zwierzęta o długich mackach, którymi wykonują specyficzne ruchy. Choć z wyglądu przypominają znane turystom meduzy, to nie są z nimi blisko spokrewnione. Nie posiadają też charakterystycznych dla nich parzydełek. Ich niezwykła powłoka potrafi świecić pod wodą.