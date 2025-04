Choć wszystkie wyglądają tak, że od razu chciałoby się je wziąć na ręce i mocno przytulać, to pamiętajmy, że to nie są pluszaki, tylko żywe stworzenia! Przytulane zbyt mocno, mogą się denerwować. Łatwo też je uszkodzić, o czym szczególnie należy pamiętać w przy ich kontaktach z dziećmi.

Reklama

Najsłodsze rasy psów - szpic miniaturowy pomeranian

Rasa ta zyskała miano najsłodszej na świecie dzięki pieskowi o imieniu Boo. To gwiazda internetu, która doczekała się nawet własnego wpisu w Wikipedii. Ma także swój profil na Facebooku i Instagramie. Swoją popularność zawdzięcza wyglądowi – przypomina pluszową zabawkę. A wszystko za sprawą zabiegów fryzjerskich, jakim poddaje go jego właścicielka. Czym charakteryzuje się ta rasa? Pomeraniany to pieski małe – mierzą do 20 cm i ważą do 2 kg. Ich największym atutem jest imponująca długa, gęsta sierść, dzięki której przypominają małego misia. Uwagę przyciągają też małe czarne oczka oraz puchaty, podniesiony do góry ogon. Pieski tej rasy mają też ujmujące usposobienie – są radosne, żywiołowe i jednocześnie waleczne.

Najsłodsze rasy psów - chow-chow

To dostojny, wyważony pies o niezwykle gęstej sierści, która wymaga codziennego szczotkowania. Swoim wyglądem przypomina lwa. Jego znakiem rozpoznawczym są podniebienie, dziąsła i język w kolorze czarno-niebieskim. Jest średniej wielkości – mierzy do 56 cm. Z usposobienia jest psem niezależnym, trudno poddaje się tresurze, za to jest bardzo oddany właścicielowi i świetnie nadaje się na stróża. Podobnie jak pomeranian należy rodziny szpiców. Jego kraj pochodzenia to chiny.

Najsłodsze rasy psów - pomsky

To nowa rasa, która powstała w wyniku skrzyżowania psów siberian husky i szpica miniaturowego. Jeśli znamy obie rasy, to nie trudno wyobrazić sobie ich mieszankę. Wyglądają naprawdę niesamowicie – mają długą, bujną sierść, małe stojące uszy oraz umaszczenie wilka. Wszystko to sprawiło, że szybko stał się ulubieńcem internautów. Rasa została wyhodowana w Stanach Zjednoczonych. Póki co nie ma żadnej hodowli tych psów w Polsce.

Najsłodsze rasy psów - chihuahua

To najmniejszy pies świata – jego waga waha się od 1,5 do 3 kg. Występuje w dwóch odmianach – krótko- i długowłosej. Nie wymagają specjalnej pielęgnacji – wystarczy je tylko regularnie szczotkować, by nie gubiły sierści po domu. Z charakteru jest wesoły, przyjacielski, odważny i pewny siebie. Jest bardzo oddany swojemu właścicielowi, którego najchętniej nie odstępowałby na krok.

Najsłodsze rasy psów - mops

Jego słodka, spłaszczona mordka potrafi rozczulić niejedną osobę. Z wyglądu przypomina miniaturowego buldoga. Ma łagodne i towarzyskie usposobienie. Bardzo przywiązuje się do rodziny, z którą mieszka. Świetnie dogaduje się ze starszymi dziećmi. Jest łatwy w pielęgnacji i nie wymaga długich spacerów.

Zobaczcie, jak każdy z nich wygląda w naszej galerii!

Reklama

Polecamy:

Czy psy z włosami rzeczywiście nie uczulają? Znamy odpowiedź!

5 ras, obok których nie można przejść obojętnie!

7 przykazań dla właściciela szczeniaka