Moda na jakieś zwierzę nie zawsze idzie w parze z jego popularnością. To, że niektóre znane osoby posiadają rasę psa, która jest trendy, nie znaczy, że inni Polacy również mają takiego pupila w swoim domu. Wręcz przeciwnie. Najlepszą modą jest to, że coraz chętniej sięgamy po zwierzęta za schronisk, a co za tym idzie – wybieramy dobrze znane nam rasy. I w związku z tym numer jeden na tej liście nie powinien być zaskoczeniem, choć może was zdziwić.

Najpopularniejsze rasy psów w 2023 roku w Polsce

Portal gazetakrakowska.pl przedstawił listę psów, które w minionym roku cieszyły się największą popularnością w naszym kraju. Okazuje się, że w czołówce nie znajdziemy już labradorów i golden retrieverów, które jeszcze niedawno cieszyły się największym uznaniem. Teraz czas na powrót… owczarka niemieckiego.

To właśnie ten niezwykle popularny pies znów króluje na liście najchętniej kupowanych szczeniąt w Polsce.

Zobaczcie, jak prezentuje się całe to zestawienie:

owczarek niemiecki, berneński pies pasterski, border collie, Jack Russell terier, Yorkshire terrier golden retriever, labrador retriever, west highland white terier, american staffordshire terier, husky syberyjski.

Owczarek niemiecki najpopularniejszym psem w Polsce w 2023 roku

Jak zatem widzicie, to dobrze nam od lat znany w Polsce owczarek niemiecki jest tym, po którego sięgamy najczęściej. Nie jest jednak psem łatwym w wychowaniu i wymaga sporo cierpliwości od swoich opiekunów.

Owczarki niemieckie to jedne z najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Nie bez powodu to właśnie one są wybierane np. do pracy w policji. To duże, silne psy, ale o łagodnej naturze, więc doskonale nadają się do wychowywania razem z dziećmi. Są też łatwe w tresurze, bo szybko się uczą, jednak wymagają sporo uwagi i cierpliwości, ponieważ trudno im się otworzyć i bywają lękliwe.

Psy tej rasy potrzebują również sporo ruchu, więc są wskazane raczej dla ludzi aktywnych. Jeżeli jednak poświęcimy im czas, uwagę i swoją energię, staną się naszymi najlepszymi przyjaciółmi, ponieważ są niezwykle lojalne i po prostu kochane.

Źródło: gazetakrakowska.pl/tuzwierzaki.pl

