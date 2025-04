Historia wielu popularnych chińskich ras psów sięga nawet 4000 tysięcy lat. W tym czasie zdążyły one wielokrotnie zmienić swoje przeznaczenie oraz wygląd. Warto jednak poznać ich korzenie, by mieć szerszy ich obraz i lepiej je rozumieć. Poniżej wybrałyśmy kilka najpopularniejszych chińskich ras psów, które można spotkać na polskich ulicach. Czy typowałaś właśnie te?

Reklama

Spis treści:

Jedna z najciekawszych małych ras psów na świecie. Choć powszechnie uważa się, że pochodzi właśnie z Chin, to badacze nie są do tego w stu procentach przekonani. Faktem jest jednak to, że nie ustalono dotąd „pewnego” pochodzenia tej rasy (ślady prowadzą zarówno do Azji, jak i obu Ameryk), a w samych Chinach psy te znane były już przed wieloma wiekami. Grzywacze są obecnie wspaniałymi psami do towarzystwa. Przed wiekami w Chinach miały jednak zupełnie inne przeznaczenie.

Mniejsze grzywacze (rasa ta występowała wtedy w odmianie małej i dużej) były używane w świątyniach przez mnichów – pełniły funkcję wyroczni. Stosowano je także do leczenia chorób reumatycznych – doskonale ogrzewały obolałe miejsca.

Większe grzywacze zaś zostały wyhodowane specjalnie do celów konsumpcyjnych. Były rarytasem zjadanym w świąteczne dni. Na szczęście te czasy za nami. Ranga tych psów wzrosła między innymi dzięki dworom cesarskim, na których grzywacze zaczęły odgrywać rolę reprezentacyjną.

fot. Chiński grzywacz/Adobe Stock, Dogs

Dumny i niezależny pies o wyglądzie lwa i charakterystycznym fioletowym języku. Dziś używany głównie jako pies towarzyszący oraz wystawowy, rzadziej w roli stróża. W Chinach z kraju, z którego pochodzi ta rasa, był głównie zwierzęciem użytkowym.

Pomagał pasterzom pilnować stad bydła i owiec, uczestniczył w polowaniach, ciągnął zaprzęgi oraz pilnował obejścia. Podobnie jak grzywacz chiński chow chow był doceniany przez duchownych. Mnisi widzieli w nim pierwowzór groźnych psów foo, które pilnowały niegdyś świątynie przed nieczystymi siłami. Niestety jeszcze do niedawna chow chowy wykorzystywano też w ich rodzimym kraju do walk oraz jako zwierzęta rzeźne. Obecnie rasa ta jest bardzo popularna także poza granicami Chin. Uwielbiają i hodują ją przede wszystkim Amerykanie, a w Europie Anglicy i Holendrzy. W Polsce również ma rzeszę wielbicieli. Psy te nierzadko można spotkać na ulicy.

fot. Chow chow/Adobe Stock, otsphoto

Choć wszyscy znamy tę chińską rasę psów i z nazwy i z wyglądu, to nie zawsze od razu łączymy ją z Chinami. Do Chin trafiła najprawdopodobniej z Tybetu. Jej historia sięga 4 tysięcy lat wstecz i jest bardzo ciekawa. Legendy mówią, że pekińczyk pochodził od lwa. Pojawiał się w otoczeniu Buddy w postaci miniaturowego lwa, a w sytuacji zagrożenia przeistaczał się w prawdziwego i atakował wroga. Pekińczyk od zarania dziejów był i jest nadal psem wyłącznie do towarzystwa.

W Chinach jego hodowlą mógł zajmować się tylko cesarz. W geście najwyższego uznania obdarowywał on pekińczykiem zasłużonych dygnitarzy. Gdy jednak właściciel umierał, pies musiał wrócić na dwór. Żaden pekińczyk nie mógł się znaleźć w przypadkowym domu, a jego kradzież była karana śmiercią.

Do Europy rasa ta dotarła dzięki Anglikom, którzy zdobyli Pałac Letni podczas drugiej wojny opiumowej. W akcie desperacji cesarzowa kazała pozabijać wszystkie psy, 5 jednak ocalało i zostało przewiezionych do Anglii. Dziś to jedna z najpopularniejszych ras psów w Polsce.

fot. Pekińczyk/Adobe Stock, Mariusz

Shar pei to pies o niepowtarzalnym wyglądzie i równie unikalnym charakterze. Początki tej rasy upatrywane są 2000 lat wstecz – właśnie w Chinach za panowania tamtejszej dynastii Han. Przodkami shar peia były prawdopodobnie masywne psy rasy mastif tybetański oraz opisany wyżej chow chow. Po tym ostatnim shar pei najprawdopodobniej odziedziczył niebieski język, którym według legend pies ten miał odganiać diabła.

Psy te były przeznaczone do pracy (choć jak to w Chinach nierzadko lądowały też na talerzu). Wykorzystywano je do polowań na dziki i antylopy oraz do pilnowania stad i gospodarstw. W komunistycznych Chinach polityka podatkowa doprowadziła niemalże do wyginięcia tej rasy. Na właścicieli tych psów zostały nałożone ogromne opłaty.

Rasa ta została jednak odtworzona w latach 60-70 XX wieku i niedługim czasie zyskała dużą popularność poza granicami Chin. Do Polski shar pei dotarł w latach 80.

fot. Shar pei/Adobe Stock, Ricant Images

Piękny, dystyngowany pies, który od początku swojego istnienia przeznaczony był do towarzystwa. Choć shih tzu klasyfikowany jest jako chińska rasa psa, to tak naprawdę jego korzenie wywodzą się z Tybetu. Rasa powstała około 2000 lat temu.

Shih tzu, podobnie jak chow chow, towarzyszył mnichom. W trakcie medytacji odstraszał demony i uruchamiał modlitewne młynki. Legendy chińskie donoszą, że pieski tej rasy były symbolem i towarzyszem Buddy w jego wędrówce przez świat. Był też jego obrońcami – w chwilach zagrożenia przeistaczały się w prawdziwego lwa.

W XVII wieku pieski świątynne trafiły na dwór cesarski i tu zostały skrzyżowane z pekińczykiem, dzięki czemu osiągnęły wygląd bliski współczesnemu. Nazwę oraz ostateczny wygląd shith tzu zawdzięcza zaś cesarzowej Tzu Hsi, która żyła w XIX wieku. Chińczycy robili wszystko, by święty pies nie przedostał się poza granice ich państwa, woleli je nawet uśmiercać, niż pozwolić na wywóz z Chin. Pierwsze psy tej rasy pojawiły się w Europie dzięki Anglikom w latach 30. XX wieku. W Polsce ta rasa znana jest od początku lat 80. XX wieku.

fot. Shih tzu/Adobe Stock, Alex

Pogodny i towarzyski pies o charakterystycznym wyglądzie, który może wzbudzać skrajne emocje. Ich historia prawdopodobnie sięga 1000 r. p.n.e. Pierwsze pisemne wzmianki o przodkach mopsa pochodzą zaś z kronik z czasów Konfucjusza (551-479 r. p.n.e.).

W czasie panowania dynastii Sung (960-1279 r. p.n.e.) psy podobne do mopsów występowały pod nazwą Lo-chiang-sze lub Lo-sze. To właśnie one są uznawane za przodków współczesnych czworonogów. Do Europy mopsy najprawdopodobniej trafiły na przełomie XVI i XVII wieku. W Polsce pierwsze wzmianki o tej rasie odnotowano w XVIII wieku. Mopsy wyhodowane zostały, aby umilić czas swojemu właścicielowi, nie wymagano od niego żadnych innych umiejętności.

fot. Mops/Adobe Stock, Maciek

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.09.2018

Reklama

Czytaj także:

Największe rasy psów

Rozmnażanie chomików

Jak pozbyć się pcheł