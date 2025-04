Uwielbiamy historie miłosne z happy endem. A dzięki tym dwóm cudakom możemy poznać kolejną z nich. Nadeszła wiosna, a wraz z nią bociany wracają do kraju. Możemy je obserwować w gniazdach. Jedno z nich jest stale monitorowane przez ukrytą kamerę. To gniazdo w miejscowości Pasieka koło Żychlina. Do niedawna gwiazdą filmów stamtąd była bocianica Rysia. Teraz dołączył do niej jej ukochany.

Reklama

Najpopularniejsza para bocianów w Polsce znów razem

Bociany znane są ze swojego przywiązania do stada. Często parami wysiadują gniazda i bardzo chronią swoje młode. Nic więc dziwnego, że historia tej bocianiej pary porusza serca wszystkich, którzy ją poznają. Rysia i Rysiek są prawdziwą ptasią power couple.

Do niedawna sama Rysia zamieszkiwała gniazdo rejestrowane przez ukrytą kamerę. Stęskniona bocianica wyczekiwała na to, aż jej ukochany powróci z ciepłych krajów. Na szczęście w końcu się to udało i teraz zakochani znów są razem. Rysiek dołączył do swojej lubej 24 marca, tym samym udowadniając, że wiosna na dobre zawitała do naszego kraju.

Rysia i Rysiek - najpopularniejsza bociania para w Polsce

Zakochaną bocianią parę możemy obserwować w nagraniach, które publikuje na swoim facebookowym koncie Stowarzyszenie „Pomagam Bocianom” Ośrodek Rehabilitacji. Organizacja często udostępnia linki, w których na żywo możemy obserwować poczynania boćków.

Internauci są zachwyceni tą cudowną parą, która z dnia na dzień zyskuje na popularności.

- Rysiek był bardzo długo wyczekiwany przez Rysię i nas wszystkich. - To cudowny widok, Rysiu witaj w domu. - Szczęśliwego nowego sezonu kochane bocianki – piszą komentujący.

Tylko zobacz, jak wygląda ta cudowna bociania para. Rysia i Rysiek swoją popularnością wkrótce mogą przebić nawet naszą polską power couple – Anię i Roberta Lewandowskich. Trzymamy kciuki, żeby ten sezon był dla ptaków naprawdę udany.

Źródło: Facebook.com, Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom" Ośrodek Rehabilitacji/YouTube.com, Maria

Reklama

Czytaj także:

W tym miejscu w Polsce skończyła się zima. Bociany już wróciły do domu

Niepokojące zachowanie ptaków w Polsce. Latają jak szalone i odbijają się od szyb

Wiele kobiet pozazdrości wybrance tego kocura. Niezwykła miłość zwierzaków