najlepszy pies dla ciebie

Na świecie wyhodowano ponad 400 różnych ras. Są wśród nich psy pasterskie, obronne, myśliwskie i do towarzystwa. Duże, średnie i małe... Bez problemu więc wybierzemy takiego, który spełni nasze oczekiwania.

Różnią się nie tylko wyglądem i wielkością, ale także temperamentem i użytkowością, czyli funkcją, jaką mają pełnić. Często, decydujemy się na zakup dużego psa obronnego, który ma dodać nam powagi i obronić przed intruzami. Spełni on nasze oczekiwania pod warunkiem, że od szczenięcia będziemy go prawidłowo wychowywać i uczyć posłuszeństwa. W przeciwnym razie, kiedy dorośnie, może zagrażać otoczeniu i właścicielom.

Najlepsza rasa psa dla ciebie

Postarajmy się poznać jak najlepiej charakterystykę poszczególnych ras. Pomocna w tym będzie nasza encyklopedia.

Zobacz: Encyklopedia ras psów

Wybierzmy zwierzę najbardziej odpowiadające naszym potrzebom. Chociaż każde jest inne i ma swoją osobowość, to psy należące do tej samej rasy posiadają podobne cechy charakteru.

Odpowiedni wiek psa

Jeśli zdecydujemy się na szczeniaka, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że naukę rozpoczynamy od zera. Jest to psie dziecko, które potrzebuje więcej naszego czasu i cierpliwości niż dorosły zwierzak. Musimy go nauczyć czystości i dobrych manier. Znaleźć czas na zabawę. Znudzony szczeniak ma skłonności niszczycielskie. Trzeba mu więc zapewnić dużo ćwiczeń i kontrolowanej zabawy. Najlepiej kupić szczenię między 6. a 8. tygodniem jego życia. Jest to dla niego ważny okres ze względu na rozwój zachowań socjalnych. To również najlepszy czas do nawiązania z nim więzi.

Wybierając szczeniaka z miotu, zwróć uwagę, czy zwierzęta są zdrowe, czyste, aktywne, dobrze karmione, a ich sierść jest błyszcząca.

Dorosły pies umie zająć się sobą i nie potrzebuje aż tyle naszej uwagi. Może też być nauczony czystości i posłuszeństwa. Jeżeli okaże się, że ma różne złe nawyki, to go ich oduczymy na kursie w szkole dla psów.

Dobre podpowiedzi

Zanim zdecydujesz się na psa i wybierzesz rasę, zasięgnij rady fachowca.

Wstąp do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce (adresy: www.zkwp.pl) i porozmawiaj o interesujących cię rasach. Zyskasz informacje, jaki pies nadaje się dla właściciela początkującego, a jaki dla doświadczonego. Jaki będzie najlepszy dla rodziny z dziećmi, a jaki najłatwiejszy do ułożenia. Tutaj też dostaniesz kontakt do hodowców interesujących cię ras.

Wybierz się na wystawę psów rasowych i dokładnie je poobserwuj. Porozmawiaj z ich właścicielami, którzy często są hodowcami, i zawsze chętnie odpowiadają o swoich pupilach.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się na kundelka, wybierz się do schroniska dla zwierząt lub skontaktuj się z fundacją opiekującą się bezdomnymi zwierzętami. Tam porozmawiaj z opiekunem psów. Powiedz, jakie są twoje oczekiwania i możliwości, a on wybierze dla ciebie odpowiednie zwierzę. Skontaktuj się też z lekarzem weterynarii w schronisku czy fundacji. Spytaj, w jakim wieku jest zwierzę, czy jest zdrowe, szczepione, czy ze szczeniaka, którego chcesz wziąć, wyrośnie duży czy mały pies. Ale tak naprawdę, odwiedzając schronisko i widząc bezmiar zwierzęcego nieszczęścia, najczęściej kierujemy się sercem.

