Wybór imienia dla psa nie należy do łatwych zadań. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, bowiem będziesz go używać przez najbliższe kilka lub nawet kilkanaście lat! Jak zatem nazwać swoją pociechę, by szybko nauczyła się reagować na twoje wołanie? Odpowiedź jest prosta - zrezygnuj z wszelkich udziwnień. Poznaj nasze propozycje imion dla psów, spośród których na pewno uda ci się wybrać tę najlepszą.

Top 27 imion dla psa

Coraz częściej ludzie nazywają psy ludzkimi imionami. Rysiek, Baltazar czy Stefan to jedne z najpopularniejszych propozycji dla czworonogów. My jednak uważamy, że istnieje na tyle dużo propozycji imion niezwiązanych z ludzkimi, że nie ma potrzeby szukania inspiracji z tej samej listy, z której korzystają przyszli rodzice.

Jak zatem nazwać psa? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym prezentujemy 27 najbardziej wyjątkowych imion dla twojego ukochanego czworonoga.

