Co oznacza, że karma jest "bezzbożowa"? Bezzbożowość, jest pojęciem dotyczącym żywienia opartego na wykluczeniu z diety pupila wszelkich zbóż. Mistrzowie tej filozofii bazują na założeniu, że psy są niezdolne do ich strawienia, a niektóre ziarna mogą powodować wystąpienie nietolerancji pokarmowych i uczuleń nawet u zdrowych zwierząt. Najbardziej znanym alergenem jest pszenica, a dokładniej białko pochodzące z jej ziaren -gluten. Z psiej karmy nie można jednak całkowicie wyeliminować pszenicy. Wystarczy natomiast, żeby zawartość tego zboża nie przekraczała 15%, aby można ją było uznać za składnik nieszkodliwy. Okazuje się bowiem, że tak niska zawartość glutenu przekłada się na tak niewielkie jego ilości na porcję, że nie obciąża on wrażliwego układu trawiennego psa. Co więcej, tak samo postępuje się w przypadku żywienia ludzi. Osobom z łagodną formą alergii warto podawać niewielkie ilości alergenu aby "nauczyć" organizm odpowiedniej reakcji.

Reklama

Profilaktyka poprzez odżywianie

Skutki ograniczenia spożycia zbóż i co za tym idzie glutenu, wielu osobom są dobrze znane. Zmiejszenie ilości białego chleba, czy pierogów prawie zawsze prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia, utraty wagi, zapobiega nieprzyjemnym odczuciom pojawiającym się po posiłkach, nie wspominając już o pozytywnych dla układu trawiennego skutkach.

Powyższe korzyści dotyczą również bezzbożowej karmy dla psów.

Jest ona np. zupełnie bezpieczna pod względem ryzyka wystąpienia nietolerancji i alergii pokarmowych. Głównie dlatego, że stosując produkty spożywcze nie zawierające zbóż mamy gwarancję, że są one bezglutenowe. Gluten jest białkiem, które niepotrzebnie obciąża nasz układ trawienny, osłabiając odporność nawet u osób zdrowych. Podawanie psu bezzbożowej karmy zwiększa jego odporność, wytrzymałość i poprawia stan zdrowia oraz w myśl filozofii Brit Care pet food, zapobiega chorobom poprzez odżywienie. Z tego powodu została stworzona pełna gamaproduktów Brit Care Salmon & Potato. Istotną zaletą karmy bezzbożowej jest pozytywny wpływ na formę i wagę psów. Te dwie kwestie okazują się w naszych czasach problematyczne. Karmy bezglutenowe stanowią często bardziej skoncentrowane źródło energii -składniki, które zawierają są dobrej jakości agatunki mięsa łatwo przyswajalne. Zatem potrzeby żywieniowe psów można zaspokoić mniejszymi porcjami jedzenia. Odpowiednia sylwetka jest jednym z podstawowych wskaźników zdrowia psa. Jest ona zarazem jednym z narzędzi profilaktyki -i tu znowu pojawia się zapobieganie poprzez odżywienie.

Tańsze nie zawsze znaczy lepsze

Mniejsze porcje karmy mają również wpływ na naszą kieszeń. Hodowcy psów często mają wrażenie, że karma Brit Care GrainFreejest droga. Jednak po przeliczeniu ceny na porcję przekonują się, że dzięki doskonałej przyswajalności koszt dziennej porcji karmy Brit Care jest znacznie niższy niż w przypadku innych, tylko pozornie tańszych karm.

Ponadto karmy bezzbożowe nie powinny się kojarzyć wyłącznie z problemami z odżywianiem i specjalnymi wymaganiami. Mają ona również inne pozytywne skutki dla zdrowia i dobrego samopoczucia psa. Część zawartych w nich węglowodanów to warzywa, takie jak np. ziemniaki i owoce.

Mimo szerokiego wykorzystania w diecie bezzbożowej, ziemniaki wciąż pozostają składnikiem o nieco kontrowersyjnej wśród hodowców reputacji. Wiele osób uważa, że psy nie trawią ziemniaków -szczególnie zawartej w nich skrobi. Nie jest to jednak prawdą. Przewód pokarmowy psa zawiera wystarczająco dużo enzymów aby strawić i wydalić skrobię. Ponadto skrobia ziemniaczana jest bardzo interesująca ze względu na swoje właściwości -znaczna jej część krystalizuje się pod wpływem wyciskania.

Kryształki skutecznie oczyszczają przewód pokarmowy sprawiając, że staje się on zdrowszy, co z kolei wpływa na układ odpornościowy i zdolność organizmu do walki z różnymi chorobami.

Karmie bezzbożowej przypisuje się często pozytywny wpływ na:

Stan przewodu pokarmowego

Znaczne zmniejszenie liczby przypadków biegunki

Zmniejszenie ilości i poprawę jakości odchodów

Poprawę kondycji skóry

Poprawę jakości i koloru sierści

Poprawę "świeżości" oddech u psa

Apetyt - karma jest bardzo smakowita, nawet w przypadku wybrednych psów

U organizmów o wyższym stopniu rozwoju układ pokarmowy i skóra są dwiema barierami ochronnymi, które stanowią podstawowy ośrodek odporności. Poprzez wzmocnienie obydwu elementów możemy zapobiegać nawet poważnym chorobom i poprawić ogólny stan zdrowia psa. Finansowe skutki stosowania diety nie zawierającej zbóż, o których warto pamiętać, wynikają z tego, że zdrowy pies nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów, które są zwykle dużo droższe niż zakup dobrej karmy.

Jakość psiej karmy często ma wpływ na zdrowie pupila. Karma Brit Care GrainFree Salmon & Potato spełnia najwyższe wymagania jakości, ponieważ ma pozytywny wpływ na odporność, wytrzymałość i zdrowie psa. Zmniejszenie spożycia zbóż jest obecnie jednym z najnowocześniejszych (i najzdrowszych) trendów w żywieniu zarówno psa, jaki człowieka.